全球央行正同步推出刺激經濟 問題是工具還夠嗎？

2019-07-23 02:27 經濟日報 記者廖文楷╱即時報導



全球各國央行已準備祭出2008年金融危機以來，最激進的一些貨幣刺激政策。然而，如今的情況已不同以往。過去這些刺激政策是要為經濟擴張注入生機，而非避免經濟崩潰，但現在，央行手上已所剩無幾的政策工具是否足以支撐經濟。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）7月10日在國會作證時表示：「目前美國經濟處境良好，仍會致力於運用工具維持現況。」他這番話暗示，Fed準備好在本月稍後降息。

歐洲央行（ECB）的6月會議紀錄也傳遞出明顯的寬鬆訊號：官員已廣泛同意，「須準備好、而且要隨時準備」調降利率、恢復收購資產，以加碼刺激經濟。

一些亞太國家央行今年都已降息，包括已經降息兩次至1%的澳洲，還有紐西蘭、印度、馬來西亞及菲律賓，南韓、印尼及南非上周也都已調降基準利率。

澳洲央行總裁羅威（Philip Lowe）7月2日說：「貿易與科技爭端所衍生的不確定性正在影響投資，這意味著全球經濟有走下坡的風險。」

鮑爾與其他Fed官員都指出，已擴張十年的美國經濟依然穩健，但面臨全球成長趨緩與貿易政策不確定性所帶來的風險。Fed的6月會議紀錄也透露出經濟降溫的跡象，包括新資本財的出貨與訂單疲弱、民間分析師調降獲利成長預測、製造業活動下滑、美國出口銷售疲軟等。降息是為了避免前景惡化。

顧問業者凱投宏觀（Capital Economics）首席經濟學者希林（Neil Shearing）說：「各國央行正在嘗試搶得先機，我們還沒看到經濟嚴重惡化。」

然而，這種策略仍有風險。美國政策利率已經很低，而日本與歐洲多國的利率也低於零，而新一輪的刺激計劃可能加劇房市與其他資產泡沫的不穩定。此外，負利率也傷害歐洲銀行業，因為業者把多餘資金存在央行時，還被迫要付央行錢。若經濟陷入衰退，央行會發現能支撐經濟的政策彈藥減少。

此外，這些政策還能擠出多大的刺激效應，也仍是未知數。達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）上周受訪時說，企業對政策環境的憂慮不斷上升，反而不太擔心「資金的成本與易得性。」

而且，全球央行對於源自英國脫歐與美中貿易爭端的不確定性，也沒有太多施力點。

哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）說：「雖然各國央行確實都在擔心貿易戰、英國硬脫歐等，但央行真正擔心的是缺乏（寬鬆）火力。央行會強烈傾向寬鬆，是因為央行最不願面對的，就是在衰退來臨時，手上卻沒有足夠的因應工具。」

現在與十年前的另外一大差異，就是央行高階決策官員都已不同。鮑爾擔任Fed主席的18個月以來，把多數時間花在終結Fed前主席柏南克（Ben Bernanke）任內所推行的危機與衰退後刺激措施。將於11月接任ECB總裁的國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde），則將接下現任ECB總裁德拉基離任前推出的所有寬鬆政策。

目前來說，微幅調整利率可能就已足夠。全球經濟正在趨緩，但似乎還沒接近經濟衰退或動盪的危機，多數已開發經濟體的失業率也十分低迷。通膨率依然疲弱、低於多數主要央行認為最理想的2%目標值，但物價陡然下跌所引發的通縮危機，似乎仍相當遙遠。

Fed官員已暗示，準備在本月調降政策利率，從目前的2.25%到2.5%利率區間調降1碼，並暗示未來可能再度降息。這將是2008年以來Fed首次降息。

分析師預期，ECB將在9月開會時調降已為負值的利率。在此之前，ECB官員不會排除降息，因為數據顯示歐元區最大經濟體德國的經濟可能在第2季陷入萎縮。此外，ECB可能會重啟已在去年12月結束的購債措施。

總部位於瑞士的國際結算銀行（BIS）首席經濟學者伯里歐（Claudio Borio）受訪時說：「全球央行正盡力處理一直以來設法解決的問題。」

他說：「（央行）還有進一步行動的空間，始終都並非束手無策，但當然，若持續採取同樣手段，未來的選擇將會愈來愈少。」