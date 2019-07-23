美國小型股跌不停 代表經濟前景看壞？！

2019-07-23 01:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



受到聯準會（Fed）降息預期的提振，最受關注的美股大盤指數近來迭創新高，但作為大盤風向球的小型股卻持續下挫，令投資人憂心美股走勢是否將變天。

華爾街日報報導，追蹤小型股的羅素2000指數過去一年累計下跌9%，相較下，在Fed暗示將降息的激勵下，追蹤美國大型企業股價表現的標普500指數同期卻漲了約6%。一項評估小型股市值與標普500指數市值占比的指標本月初為51.8%，不僅低於一年前的約60%，更為2009年3月最低。

這兩項指數走勢背離，已使部分投資人開始心生警惕，因為小型股企業的營收主要來自國內營運，漲跌也常是領先大盤，會在大盤大漲前上揚，並於大盤遭拋售前先下跌。

路博邁（Benjamin Nahum）投資組合經理人內厄姆說：「這只是反映經濟趨緩的憂慮，沒有人會想在推測景氣循環已進入末段時，買進小型股。」

高盛資產管理公司投資組合經理人黛薇絲指出，羅素2000指數成分企業約82%營收來自美國國內，高於標普500指數成分企業的50%，「以羅素2000指數成分股聚焦國內的程度來看，這些小型股普遍應該表現得更好。」她也預期，小型股未來將「回升」。

小企業通常現金準備比較少、依賴貸款，因此對利率波動格外敏感。例如市場去年預期Fed將升息時，羅素2000指數去年第4季重跌20%，跌幅超過標普500指數，儘管市場的預期在之後幾個月反轉，押注Fed本月底將降息，但投資人仍對全球經濟成長依舊充滿疑慮，使小型股持續走跌。

安本標準投資管理公司美股投資部門主管Timothy Skiendzielewski說：「你必須湧向市場的穩定資產，如果你是在觀望在Fed變得更寬鬆後、情勢可能好轉，那麼（現在）何不多買點大型股、（追求）更加穩定？」

反向操作的投資人則認為，現在是逢低買進小型股的時機。Hermes投資管理公司美國中小型股策略部門共同經理人羅素說：「若Fed啟動寬鬆循環、經濟數據回穩、貿易也出現更好的消息，那麼小型股的表現即將扭轉。」