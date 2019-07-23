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餐廳鬧人力荒 老闆推出更誘人的待遇及福利吸引員工

2019-07-23 00:45經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

美國就業市場處於幾十年來最吃緊的狀態，促使餐廳正推出更誘人的待遇和福利，以吸引及留住員工，例如讓員工擁有更高的彈性，能調整工作時段。

餐廳外場人員和炸物調理人員的薪資水準在美國一直都是數一數二低，大多只有暑期打工的學生才會找這類工作，但今年因為美國失業率降至好幾十年來最低，餐廳更難找到願意從事這兩種工作的學生及低技術水準員工。

俄亥俄州哥倫布市的17歲高中生索洛嫚表示，「我認為在餐廳工作就像機器人一樣」。她去年夏季在一家餐廳做外場人員，但美國快餐店Noodles今夏提供索洛嫚一份有薪實習的工作，於是她決定前往這個知名品牌實習。

餐廳業者正提供更多獎金和改變發薪方式，例如麥當勞表示，正運用1.5億美元的退稅，擴大提供給員工及員工眷屬的大學獎學金方案。麥當勞人資長凱爾西表示，「這筆獎學金占公司很大一部分的人事成本」。

美國去年超過750萬人從餐廳及旅館離職，為美國勞工統計局（BLS）2001年開始公布這項數據以來最高。根據數據，去年餐飲業及旅館業招聘了1,070萬人，但每月平均仍有將近90萬個新增職缺，創歷史紀錄；這兩個行業今年的離職率甚至更高。

曼哈頓漢堡餐廳Harri老闆傅萊爾表示，「過去人們都認為領取最低薪資的人願意在任何環境工作，這種想法已不合時宜」。傅萊爾發現餐廳難以招聘及留住員工後，開始設立人資部門。

Harri最近一份針對餐廳雇主的調查發現，85%的雇主表示每年的平均員工流動率是50%，造成須承擔數千美元的成本。

許多美國餐廳正依法、或自行提高薪資；美國將近24州和一些大城市今年都已提高基本工資。美國餐廳5月的時薪為14.79美元，是美國勞工統計局2006年開始這份調查以來最高；這項數據通常包含小費。美國餐飲協會（NRA）則預測，今年餐廳員工的平均薪資將增加4.7%，高於整體民間企業的3.3%。

一些餐廳則研擬其他獎勵機制，盼能留住員工和提高員工滿意度。例如，Noodles最近擴大育嬰假政策；紐約烤肉餐廳麥迪昆（Mighty Quinns Barbeque）共同創辦人麥基德表示，公司會獎勵績優員工代表公司到外面辦外燴，提高員工忠誠度。

2018年從餐廳及旅館離職的美國人超過750萬人，為美國勞工統計局2001年開始...
2018年從餐廳及旅館離職的美國人超過750萬人，為美國勞工統計局2001年開始公布這項數據以來最高。路透
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