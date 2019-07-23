WSJ：全球央行紛紛降息 可能有風險

2019-07-23 00:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



華爾街日報報導，全球央行正準備推行一些金融危機以來最強力的寬鬆貨幣措施。但現今的情勢與過去大不相同，十年前，這些寬鬆政策更多聚焦於為經濟擴張挹注動能，而非避免經濟崩盤。而且，現在也不確定央行手上已幾乎用完所剩下的工具，是否充足。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾10日向國會表示，「我們看見目前（美國）的經濟處境良好，將致力於動用工具維持經濟熱度」，暗示Fed已準備好在本月底降息。

歐洲央行（ECB）的6月會議紀錄也傳遞出明顯的寬鬆訊號，表示眾多官員廣泛認同「需要準備好」降息並恢復購買資產，以加碼刺激經濟。

亞太地區部分國家的央行今年來都已降息，包括已兩度降息到1%的澳洲、紐西蘭、印度、馬來西亞以及菲律賓。南韓、印尼及南非的央行也在上周降息。

澳洲央行總裁洛威本月初表示，「貿易及科技爭爭端所衍生的不確定性正在影響投資，代表全球經濟可能走下坡」。

鮑爾與其他Fed官員指出，已擴張十年的美經濟依然穩健，但面臨全球成長放緩和貿易政策不確定性的風險。Fed 6月會議記錄顯示，美國經濟出現降溫跡象，包括新資本財的出貨與訂單疲弱、民間分析師下修企業獲利成長預測、製造業活動減緩及出口銷售疲軟。Fed可能試圖透過降息避免展望惡化。

凱投宏觀（Capital Economics）首席經濟學家薛爾林表示，「各國央行的作為是為了要領先趨勢、防患未然，我們還沒看到經濟大幅惡化」。

但採取寬鬆策略也有風險。美國利率已經很低，加上日本和歐洲多數國家的利率更為負值，新一波寬鬆措施可能加劇房市及其他資產泡沫的動盪。歐洲的負利率政策迫使銀行業把多餘資金存放在央行時，還要付錢給央行，傷害了銀行業者，但在經濟衰退來臨，各國央行將發現手上能夠支撐經濟的彈藥減少。

目前也還不清楚還能從這類政策擠出多少寬鬆空間。達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭上周表示，企業都在擔心政策環境，反而不太憂心「資金的成本與可取得程度」。而且，各國央行對於英國脫歐及美中貿易戰衍生的不確定性，能影響的範圍不大。