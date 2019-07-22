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消費實力驚人！這四個亞太國家 占全球旅遊支出近兩成

2019-07-22 21:26經濟日報 記者陳律安╱即時報導

根據支付業者萬事達卡（Mastercard）的最新報告，來自亞太四國的觀光客，占全球旅遊支出近五分之一，凸顯亞太地區的旅遊胃口急速成長，且鑒於亞太旅遊市場僅開發一小部分，未來成長可期。

根據萬事達卡，來自中國大陸、南韓、日本、台灣的過夜旅客，占2018年全球前兩百大旅遊城市旅遊支出的18.5%，高於前一年的11%。

以旅客支出衡量，大陸以9.6%獨占鰲頭，美國則以9.2%居次，展現陸客驚人的消費實力。報告指出，來自全球前十大市場的商務及休閒旅客，占前兩百大旅遊城市近半的旅客數，也占旅客支出48.4%。

以旅客數衡量，美中的排名則正好顛倒，中國大陸（不含港澳）從2009年的第七位一路竄升至去年的第二名，占全球國際旅客數9%，緊追在美國之後。南韓及台灣則首度擠進前十名榜單，分別為第六名及第十名，各占3.4%及2.3%。日本則落到第七名，占3.1%。

這份「全球目的地城市指數」（Global Destination Cities Index）報告，匯集世界旅遊觀光協會在內的第三方數據，檢驗2018年全球過夜旅客到訪數，找出全球名列前茅的出國旅遊市場。該報告發現，美國仍然是最大出國旅客的來源，占9.9%。而美國旅客最愛去的國家是墨西哥，陸客最愛造訪的國家前三名依序是泰國、日本與美國。

至於台灣觀光客最愛去的國家是日本，最愛造訪的三座城市也都在日本。日本觀光客最愛去的國家是美國，最多人造訪的城市則是台北市。

然而，亞太地區過去十年旅客數快速成長。萬事達卡亞太數據及服務資深副總奈勒（Robert Naylor）表示，最耐人尋味的是，過去十年亞太地區對全球旅遊支出的貢獻成長近一倍，且亞太地區旅遊市場還有很大部分未深入開發，出國旅客數僅占亞太地區整體人口一小部分，特別是區域內有中國大陸、印度、印尼這幾個人口數位於全球前段班的國家。

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