日本展現科技實力 機器人投入東京奧運

2019-07-22 19:00 中央社 東京22日綜合外電報導



東京當局致力在明年夏季奧運展示日本科技，一批奧運機器人將加入值勤，執行歡迎觀眾、運送標槍等任務。

日本希望2020年東京奧運成為契機，在科技業領導地位聲譽下滑多年後，讓日本恢復原有地位。

汽車業巨擘豐田（Toyota）擁有5個不同角色的機器人，從可愛的奧運吉祥物到搬運機器人都有。

毫無疑問的，最吸引人的是縮小版的奧運、帕運吉祥物「未來永遠郎」（Miraitowa）和「染井吉」（Someity）。

它們是白色為主，分別有藍色、粉紅色格子點綴的機器人，都有大大的眼睛、尖尖的耳朵，吉祥物機器人的手臂有多重關節，可以遠端遙控。

豐田負責東京2020機器人開發案的負責人表示，儘管那兩個小型機器人，無法移動或說話，但透過頭部的小型攝影機，可以幫助它們與觀眾、運動員互動。

負責人告訴記者說：「拜攝影機之賜，機器人能辨認出人們的表情，並做出回應。」

「如果有人走開了，機器人會看起來很難過。」

吉祥物機器人的「感受」會反映在它們的眼裡，它們可以根據感受，出現愛心或星星符號。

豐田建議讓吉祥物機器人歡迎觀眾和運動員，或許也能幫助兒童參與奧運。

此外，不那麼可愛但卻非常實用的投擲競技支援機器人（FSR），能協助奧運工作人員搬運標槍等。

其他機器人還包括協助坐輪椅觀眾的生活支援機器人（HSR）和搬運機器人（DSR）等。