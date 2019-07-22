品浩全球經濟顧問：美國或將是「貨幣冷戰」贏家

2019-07-22 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



品浩（PIMCO）全球經濟顧問費約信說，在轉趨激烈的「貨幣冷戰」中，美國可能成為贏家。

費約信22日向CNBC表示，如果貨幣冷戰有贏家，將由美國勝出，因為美元從現在起將走貶而不是走升。他說，貨幣冷戰不是央行直接干預匯市，而是以降息、負利率、量化寬鬆、控制殖利率曲線作為手段。

費約信說，以美國而言，「總統推文」也是貨幣冷戰的因素之一。他舉2017年初為例，當時美國總統川普甫就任，向財長米努勤說美元必須要弱一些，後來美元全年走貶，「同樣情況可能再度發生，特別是聯準會（Fed）比歐洲央行（ECB）及日銀（日本央行）更有降息空間」，「美國可能在這場貨幣戰占上風。」

費約信表示，貨幣冷戰正轉趨激烈，聯準會及日銀很快地將降息，分析師也預期本周四將舉行決策會議的ECB，將於今年稍晚降息。