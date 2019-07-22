親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

精緻偵查？前檢察官：警界的專案績效是最大敵人

港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

品浩全球經濟顧問：美國或將是「貨幣冷戰」贏家

2019-07-22 16:16經濟日報 記者陳律安╱即時報導

品浩（PIMCO）全球經濟顧問費約信說，在轉趨激烈的「貨幣冷戰」中，美國可能成為贏家。

費約信22日向CNBC表示，如果貨幣冷戰有贏家，將由美國勝出，因為美元從現在起將走貶而不是走升。他說，貨幣冷戰不是央行直接干預匯市，而是以降息、負利率、量化寬鬆、控制殖利率曲線作為手段。

費約信說，以美國而言，「總統推文」也是貨幣冷戰的因素之一。他舉2017年初為例，當時美國總統川普甫就任，向財長米努勤說美元必須要弱一些，後來美元全年走貶，「同樣情況可能再度發生，特別是聯準會（Fed）比歐洲央行（ECB）及日銀（日本央行）更有降息空間」，「美國可能在這場貨幣戰占上風。」

費約信表示，貨幣冷戰正轉趨激烈，聯準會及日銀很快地將降息，分析師也預期本周四將舉行決策會議的ECB，將於今年稍晚降息。

費約信說，許多市場觀察家預期7月聯準會將降息1碼，但這仍懸而未決，因為跡象顯示聯準會今年將降息2碼，「現在重要的問題是，（聯準會）應該7月降1碼、9月再降1碼，還是一次降2碼？」，「我相信至少有一半的機率（聯準會）會更激進些，於7月底降2碼，並保留年底再度降息的空間」。

品浩（PIMCO）全球經濟顧問費約信認為，近來的「貨幣冷戰」將由美國勝出。 美...
品浩（PIMCO）全球經濟顧問費約信認為，近來的「貨幣冷戰」將由美國勝出。 美聯社
分享

聯準會冷戰ECB
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

川普經濟冷戰 中企投資美國暴跌9成

2019-07-22 14:27

華郵：卡達雪崩式斷交2年 現在連境內乳牛都適應了

2019-07-22 14:11

扳倒英國駐美大使的竟是19歲小編 拿到密電高喊沒陰謀

2019-07-22 12:13

養老要花多少錢？日本「老後年金」爭議下的非典型國民

2019-07-22 08:30

蘋果薩比汗 供應鏈新管家

2019-07-21 23:39

史羅基為蘋果晶片把關 總薪酬比庫克還高

2019-07-21 23:37

威廉斯掌蘋果設計部門 要研發殺手級產品

2019-07-21 23:37

登月50年 新太空競賽開打

2019-07-21 23:35

日韓貿易戰 美國當公親

2019-07-21 23:35

波灣緊張升高 油價看漲

2019-07-21 23:35

美景氣展望疲弱 降息有據

2019-07-21 23:34

ECB救經濟 要下兩帖猛藥

2019-07-21 23:32

飛天…引爆運輸科技革命

2019-07-21 23:12

三星防範日本擴大管制 急尋國內廠分散零件供應源

2019-07-21 17:30

未來一周市場展望

2019-07-21 13:35

紐國拚觀光 擲64億蓋飯店

2019-07-21 13:12

伯斯巨蛋吸金 西澳人氣旺

2019-07-21 13:05

美股重量級財報周 5大看點

2019-07-21 00:38

銀行富豪財管業務…流失中

2019-07-21 00:37

監管壓力下 歐洲券商研究報告收費模式仿效廉航

2019-07-21 00:36

極端氣候 玉米交易員頭痛

2019-07-21 00:35

伊朗扣押英油輪 油價應聲漲

2019-07-20 23:11

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

川普對中經濟冷戰 陸資投資美國暴跌九成

2019-07-21 22:38

為什麼台股股息冠亞洲 外資仍在賣？

2019-07-22 08:05

美國恐中來真的！重啟當年讓蘇聯解體的「冷戰工具箱」

2019-07-22 10:00

英國喬治小王子6歲生日 最新「缺牙燦笑」照超萌

2019-07-22 08:33

西裔女作家被抗議「飛機上講西語」 乘客、空服員暖心舉動力挺

2019-07-22 12:53

大陸釋善意 新華社稱陸企將開始加購美國農產品

2019-07-21 19:35

悚！美國男子在沙灘與子女玩樂 突遭浪打斷頸身亡

2019-07-22 12:14

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-22 06:41

伊朗英國互相叫陣錄音曝光 「聽令，你們就安全」

2019-07-21 23:49

安倍贏得參院改選 南韓憂將追加經濟制裁

2019-07-22 07:04

【重磅快評】日本選民的弦外之音，安倍聽懂了嗎？

2019-07-22 12:10

日女高中生倡35歲單身要交「單身稅」 網嗆：獨身沒問題

2019-07-21 21:51

獲利8000倍！他便宜購入NASA登月影片原檔 5400萬拍出

2019-07-21 23:18

驚！南韓籍貨船在新加波海峽遇海盜襲擊

2019-07-22 10:12

ECB救經濟 要下兩帖猛藥

2019-07-21 23:32

日本參院選情冷 安倍恐難保3分之2修憲席次

2019-07-21 19:39

紐約進入高溫緊急狀態 38度熱浪襲美東6人喪命

2019-07-21 23:38

華郵：卡達雪崩式斷交2年 現在連境內乳牛都適應了

2019-07-22 14:11

伊朗扣英油輪 英坦承：護衛艦相距1小時來不及救援

2019-07-22 00:41

澳洲製飛機在瑞典墜機9死 63架同型機停飛

2019-07-21 20:03

烏克蘭「諧星總統」又贏了！國會改選奪冠 權力更穩固

2019-07-22 11:05

一年一度神秘「鹿聚會」現身奈良 上百頭鹿聚集萌翻網友

2019-07-22 12:45

美眾院司委會主席稱 穆勒報告呈現川普犯罪證據

2019-07-22 04:28

日參院選舉結果五大重點一次看

2019-07-22 09:27

最純對戰！應召妹技能超強 客戶點名求戰《遊戲王》

2019-07-22 14:58

不只歐洲燠熱 美半壁江山陷蒸籠

2019-07-21 17:35

扳倒英國駐美大使的竟是19歲小編 拿到密電高喊沒陰謀

2019-07-22 12:13

日參院大選 安倍：選民選擇了政治安定

2019-07-21 23:43

幾百萬桶伊朗石油堆在中國港口 未通海關不算違反制裁

2019-07-22 14:24

日本參院選 公開出櫃的同志當選議員

2019-07-22 08:28

安倍晉三率自民黨勝選 4連任黨魁話題再起

2019-07-21 21:53

參院選執政黨丟了秋田 恐影響陸基神盾系統部署

2019-07-22 07:41

「令和大叔」竄起…後安倍時代 接班重洗牌

2019-07-22 00:59

英國男子相約愛丁堡喝一杯 酒醒之後「咦我在柏林」

2019-07-22 15:50

歐盟執委會首位女主席 「孩子比外套多」

2019-07-21 18:17

郵輪被扣押很失望 英籲遠離海峽

2019-07-21 18:44

史羅基為蘋果晶片把關 總薪酬比庫克還高

2019-07-21 23:37

路透：貿戰持續…中國把降息當最後手段

2019-07-21 17:24

美景氣展望疲弱 降息有據

2019-07-21 23:34

日韓貿易戰 美國當公親

2019-07-21 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top