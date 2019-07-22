華郵：卡達雪崩式斷交2年 現在連境內乳牛都適應了

2019-07-22 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



華盛頓郵報21日報導，卡達在2017年6月初，遭沙烏地阿拉伯、阿聯酋、巴林、埃及等7國聯手斷交，但兩年多之後的現在，卡達逐漸突破困境，自給自足，甚至連該國養殖的母牛都已逐漸適應。

中東7國當時不滿卡達所謂資助極端團體及支持阿拉伯之春運動，祭出「雪崩式斷交」，希望重創卡達經濟及卡達航空等該國旗艦品牌。在斷交初期，原本完全仰賴沙國進口牛奶的卡達，甚至需要利用俄羅斯貨機，空運歐洲乳牛，紓解乳品短缺。

但如今在卡達首都多哈北方的艾豪爾市（Al Khor）巴拉那牧場（Baladna），約2萬頭荷蘭乳牛一天3次站上圓形平台，等著被裝上自動擠奶器擠奶；隨後乳牛返回牧場內的40個牛舍，冷卻系統會噴霧降溫，在室外氣溫約攝氏43度時，牛舍內溫度維持在28度左右，且乳牛都睡在冷卻的沙上。

牧場公關主管法達拉（Saba Mohd N.M. Al Fadala）開玩笑說，為了提供舒適的環境，他們除了沒給荷蘭乳牛做瑜珈，其他什麼事都做了。現在該牧場為卡達國內市場供應足夠的牛奶，還製作起司及優格等產品，甚至還能少量出口乳製品到阿曼、葉門及阿富汗。

法達拉是最近才到職的牧場員工，她曾在倫敦讀生命科學，主要研究水果、花卉的病蟲害，幾年前自行開業種過花，她說：「以前我在沙漠裡種玫瑰，現在我幫忙在沙漠裡養牛。對我們來說，事在人為。」

華郵說，巴拉那牧場是卡達推動自給自足的最重要範例。最初運到卡達的乳牛有許多都死於熱緊迫，但後來牛舍及冷卻系統完工後情況好轉，目前巴拉那牧場有17人組成的獸醫團隊及醫院，牛隻從美加兩國進口，每天還有30-50隻小牛誕生。卡達並未生產牛飼料乾草，當地現有的乾草來自美國、西班牙、法國、德國及羅馬尼亞。

卡達有錢，經得起這場斷交風暴。該國收入主要來自出口液化天然氣，儘管遭鄰國封鎖，這項出口及與埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌等石油公司的合資企業生產皆未受影響。今年一月，卡達還以專注生產液化天然氣為由，退出石油輸出國組織。

國際貨幣基金在其春季評估報告中說，卡達已成功克服了2014-16油價下跌及2017年6月沙國帶頭的斷交衝擊，報告指卡達去年經通膨調整後的GDP，估計已從2017年的1.6%，增加為2.2%。

卡達的埃米爾塔米姆（Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani）本月9日突破美國對沙國的支持，在白宮與美國總統川普會晤，討論多項投資。此外，卡達原本多數貿易來自唯一的陸地鄰國沙國或透過海運來自杜拜，現在許多抵達卡達的船隻是來自土耳其、印度及阿曼。