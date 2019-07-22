川普經濟冷戰 中企投資美國暴跌9成

2019-07-22 14:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合21日電



美中貿易戰持續延燒下，兩國政府互信程度不斷降低，已讓中國資金持續流向美國的趨勢減緩；川普總統上任至今，中國投資美國的總額已暴跌88%。

紐約時報(NYT)報導，美國整體經濟都感受到中資衰退的影響，原因包括美方更嚴格的監管審查、對中國不友善的投資氣氛，以及北京當局加緊限縮資金外流。

中資縮減影響廣泛產業，從矽谷新創公司、曼哈頓房地產市場到多年來持續爭取中資的州政府，都感受到相關影響，這顯示美中兩大經濟體多年來的整合如今已逐漸分裂。

國際貨幣基金(IMF)中國分部前主任普拉賽德(Eswar Prasad)說：「直接投資金額驟減，顯示美中經濟關係惡化程度，以及中美雙方互不信任。」

多年來，中資原本不斷流入美國汽車、科技、能源和農業，增加密西根州、南卡羅來納州、密蘇里州、德州等地的就業機會；隨著中國經濟蓬勃發展，美國各州、地方政府和企業亟欲吸引中資，但川普的經濟冷戰扭轉此一趨勢。

經濟研究公司「榮鼎諮詢」(Rhodium Group)數據顯示，中國對美直接投資在2016年達到465億美元高峰，2018年暴跌88%，來到54億美元。

今年1月到4月的初步數據顯示，中國對美投資28億美元，僅比去年略增。

國際通商法律事務所(Baker McKenzie)外國投資專家杭特(Rod Hunter)表示，投資人關切美國市場是否仍開放。

多重因素造就此現象，中國經濟趨緩和且嚴控資本，增加中資在美購買難度；華府對中國商品加徵關稅，嚴審外資，中資尤甚，嚇退美中企業。

部分已談妥的交易也受影響；美方早前強迫中國海航集團(HNA)出售紐約曼哈頓一棟摩天大樓，讓HNA損失4100萬美元，理由是這棟樓離川普大樓(Trump Tower)僅數街區。

高緯環球公司(Cushman & Wakefield)5月報告指出，中國投資人去年在美購買23億美元商業房地產，但出售美國資產的總值為31億美元，HNA事件讓中國投資人意識到他們不受歡迎。

全美房地產經紀人協會(NAR)數據顯示，中國投資人對美國住宅房地產的興趣缺缺，今年1到3月，中國買家在美置產總額減少56%，來到134億美元；不過，交易額雖然下跌，中國在去年4月到今年3月間，仍為美國房產的最大外國買家。

金融業也感受到這股趨勢；高盛集團(Goldman Sachs)2017年和中國投資公司(China Investment Corporation)成立基金，投資美國製造業和健康照護企業並與中企建立合作關係，而今此基金受到商務部嚴格審查。