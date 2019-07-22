美安全顧問訪日韓 助解貿易紛爭

2019-07-22 16:56 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



日本、韓國貿易戰越打越激烈，美國川普政府終於出手，打算幫兩國解決紛爭，本周派出美國國家安全顧問波頓先訪日本，再訪韓國。波頓此行除促成日、韓持續對話、降低貿易紛爭傷害外，也計畫要求兩國針對當前美伊緊張情勢，支持組成軍事聯盟。

日韓不信任彼此

根據《路透》報導， 日本、韓國是美國在亞洲最重要的兩大盟國，波頓主要任務是讓日本、韓國持續對話，以免兩國的政治與貿易爭端，干擾全球半導體、智慧型手機供應鏈程度越來越深。

日本拒絕為佔領韓國期間的勞工進行賠償，日本、韓國談判破裂後，日本進而限制三項關鍵電子原料，這影響到韓國半導體業，將進而導致全球半導體供應鏈受影響。為爭取關鍵電子原料不斷貨，南韓大型科技業者包括三星電子副會長李在鎔、SK海力士執行長李世熙都曾到日本進行協商，但都失敗，主要關鍵在於日本、韓國政府已經失去對彼此的信任。

日本、韓國貿易戰談判陷入僵局，處於劣勢的韓國總統文在寅6月底向川普政府提出要求介入，進而促成波頓這次訪問。根據韓國青瓦台釋出的訊息，波頓訪問期間將與韓國國家安全顧問鄭詠勇、國防部長鄭慶道會面。另外，波頓訪問日本時將會晤日本外務大臣佐野洋子。

共組軍事聯盟

根據《韓國先鋒報》報導，波頓訪問日本、韓國不僅是促成兩國持續對話，更重要的任務是希望日本、韓國針對目前美伊緊張情勢、組成軍事聯盟提供支持。如果波頓此行訪問日本，把此議題正式搬上檯面，恐怕會引發日本民眾反感，日本民眾向來對擴張軍隊勢力議題很敏感，而日本從第二次世界大戰後就不曾在海外出兵。

日本與韓國政府都尚未確認，波頓將會於訪問行程中討論美伊緊張情勢、組成軍事聯盟。但是川普政府已經不斷釋放相關訊息。美國參謀長聯席會議主席鄧福德近期表示，美國政府希望在一個軍事聯盟中招募盟友，以保護伊朗、葉門四周的戰略水域，及保護該地區的航行自由。他指出，初步組成的軍事聯盟規模將視參與國家有多少而定。

日本是全球第四大石油買家，去年86%的石油供應通過荷姆茲海峽，這是一條連接中東石油生產國與亞洲、歐洲、北美及其他地區市場的重要航線。日本以往是伊朗石油買家，與伊朗維持友好關係，但在美國對伊朗祭出經濟制裁後，日本與伊朗關係更加複雜化。日本首相安倍晉三6月曾出訪伊朗，在首都德黑蘭拜會政府官員時，並未能成功化解伊朗與美國間的緊張局勢。

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