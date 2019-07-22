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扳倒英國駐美大使的竟是19歲小編 拿到密電高喊沒陰謀

2019-07-22 12:13聯合報 記者季晶晶╱即時報導

英國脫歐活動分子艾金頓（Steven Edginton）承認，他就是取得英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）痛批川普密電的人。年僅19歲的艾金頓自稱是獨立撰稿記者，扳倒達洛許並無政治陰謀，不是為了想找支持脫歐的人選替補該職位。

艾金頓在《周日郵報》撰文陳述整起事件，承認自己可能被捕，即使他並非那個「洩密的人」。他說自己是從今年初開始調查英國公務員準備執行脫歐程序的情況。

他寫道：「不斷有報導指稱，親歐官員悄悄地想破壞公投結果。我只想發掘事實。扳倒達洛許並不是脫歐支持者的陰謀，也不是什麼邪惡計畫，要通過任命新駐美大使來破壞公務員獨立性。這純粹是想維持新聞誠信。」

艾金頓誓言保護他「值得信賴的新聞來源」。他說他和許多公務員交談，想知道他們在準備脫歐的過程中所扮演的角色，有人給他達洛許寫的一封信，他意識到這會是大新聞，隨後找上資深記者歐克夏特（Isabel Oakeshott）。她在《周日郵報》署名的文章披露達洛許這封密電。

達洛許自華府大使館發電文給英國外交部，評估美國總統川普的政府「無能」和「不健全」；內容外洩後川普大為不滿，推文反擊達洛許是「自負的笨蛋」。達洛許已經因為此事辭職。

外界懷疑達洛許遭媒體鎖定的背後有政治陰謀：英國駐美大使出缺後，可安插較支持脫歐的替換人選。

英國警方對達洛許密電內容外洩一事展開調查，一度表示，《周日郵報》刊出敏感內容，編輯可能遭起訴。

艾金頓說，他沒掛名最初的達洛許報導是為了避免「可能的爭議」：「我理解我的履歷--支持脫歐的觀點，無可避免會助長陰謀論，但我要說清楚：達洛許電文外洩和脫歐黨絕對無關。」

艾金頓曾在脫歐支持者班克斯（Arron Banks）創辦的政治網站Westmonster工作，後來在納稅人聯盟（Taxpayers’ Alliance）以及離開就別留（Leave Means Leave）運動擔任數位策略師，今年4月起受雇脫歐黨，為其管理社群媒體消息。

年僅19歲的脫歐活動分子艾金頓承認，他是取得英國駐美大使達洛許痛批川普密電的人。...
年僅19歲的脫歐活動分子艾金頓承認，他是取得英國駐美大使達洛許痛批川普密電的人。翻攝自艾金頓推特
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