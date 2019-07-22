治國捉襟見肘 辛巴威面臨經濟崩潰

2019-07-22 16:57 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



一年半前的辛巴威軍事政變趕走獨裁者穆加比，但是30年的政治遺毒卻難掃除，6月通膨率增加1倍達到175%，惡性通膨陰霾再度壟罩該國，讓辛巴威經濟瀕臨崩潰，數百萬老百姓將面臨更艱困、飢餓、混亂危機。新政府只顧緊縮財政、私利的作為，是造成這場危機的關鍵。

政府不顧人民

辛巴威獨裁者穆加比在位30年期間，顧及私利、不擅管理國政的作風，導致辛巴威一度陷入惡性通膨、經濟崩潰。穆加比已經下台一年多，新政府試圖緊縮開支、避免印鈔，希望進一步改善財政，總算實現多年來首次預算盈餘。儘管辛巴威新政府有好政績表現，但短期間要讓民眾生活改善幾乎不可能，或許因為太著重於政績表現，不斷緊縮財政，讓民眾更陷入生活困境、飢荒危機。

根據《衛報》報導，辛巴威一向面臨糧食、燃料、醫療資源短缺的困境，越來越嚴重的乾旱更導致水壩水位下降、水力發電產量減少。辛巴威能源部長富查西21日表示，電力吃緊是一個大問題。不過，辛巴威政府卻在此時不斷重申要結束電價補貼政策，未來幾周電價可能會大幅調高。

辛巴威新政府6月宣布恢復採用辛巴威幣，結束原本貨幣與美元掛鉤政策。辛巴威央行6月提高利率至50%，也宣布禁用美元交易。根據《英國廣播公司》報導質疑這個措施，預期重新採用辛巴威幣將導致惡性通膨再起，讓工資變得毫無價值。

逮捕抗議民眾

現年34歲打零工過生活的馬魯威指出，「經濟危機使他變成窮光蛋，一年前我的工資可以維持我的家庭。現在我們只是每天都活著更苦。」菜販馬卡祖表示，「每天收入不到8美元，經常買不起足夠的食物。我希望我能把一些東西帶回家給孩子們，我不希望他們受苦。」

辛巴威政府工會組織Apex主席亞歷山大表示，政府緊縮計劃導致有工作的人更加貧困，「身為勞工，我們拒絕犧牲。」我們要把整個公務員帶到街頭抗議。不過，辛巴威1月爆發的抗議、罷工活動導致軍隊鎮壓，導致十多人死亡，數百人受傷，政府也進行大規模逮捕、審判。

外界質疑，辛巴威軍方仍可控制政府。但獨裁者留下的政治遺毒加害可能更深，辛巴威的政治文化與麻煩是掠奪式菁英，政治人物考慮的是私利，而非公共利益。南非開放社會倡議組織主任馬龍加表示，「辛巴威官員在執政黨內引入親戚和朋友，這有利於維護自己的利益，造成難以問責的情況，這場經濟危機是政治導致的。」

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