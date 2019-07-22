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WSJ：陸傳在柬埔寨構建海空基地 美方憂不利馳援台灣

2019-07-22 11:50經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

據知情的美國和盟國官員透露，中國已和柬埔寨簽署秘密協議，中國軍隊可使用一處柬埔寨海軍基地，可見中國正積極增強自己向全球延伸軍力的實力。

華爾街日報報導，此協議已於今年春季簽署，但雙方均未披露。這份協議賦予中國對泰國灣一處柬埔寨海軍基地部分設施的獨家使用權，此外，此基地距離一家中資公司正在建設的一座大型機場不遠。

報導引述美國官員說，一旦北京方面決定攻打台灣，如果使用這兩個設施中的任何一個，都可能使美國馳援台灣的能力「分外複雜」，因為部分美軍必須經過馬六甲海峽或南海的外圍。

這些官員表示，最終協議的細節尚不清楚，但根據美國官員看到的一份初步草案，這份協議將允許中國使用基地30年，然後每10年自動續約一次。根據草案，中國可以在此基地部署軍事人員、貯放武器和停泊軍艦。

中國在柬埔寨海空並濟的軍事布局，將大大增強北京方面在南海維護領土主張和經濟利益的能力，威脅美國在東南亞的盟友，並擴大中國對戰略要衝馬六甲海峽的影響力。

這個受到質疑的海軍基地位於雲壤（Ream）﹐四周是茂密的叢林和紅樹林﹐當中有一座佛寺。基地占地約190英畝﹐包括兩處用美國的資金建造而由柬埔寨海軍使用的設施﹐還有一個泊有十幾艘巡邏艇的碼頭。

美國及盟友正加緊遊說柬埔寨勿讓中國軍方使用一家私營中資公司正在Dara Sakor修建的大型新機場，這座新機場位於雲壤西北約40英里處，租期為99年，坐落於柬埔寨沿海一片人煙稀少的地區。

最近的衛星圖像顯示，過去一年建設工作進展迅速。機場目前已有一條兩英里的跑道，足夠容納波音747和空客A380飛機，也足以容納中國的遠程轟炸機和軍用運輸機。

美國和盟國官員指出，衛星圖像還顯示，機場似乎在為建設軍用飛機、尤其是戰鬥機的快速起飛和降落所需的跑道轉彎做準備工作。建設機場的公司表示，這座機場完全是商用的。

中國贈予柬埔寨巡邏艇，2007年在雲壤港口舉行成軍典禮。路透
中國贈予柬埔寨巡邏艇，2007年在雲壤港口舉行成軍典禮。路透
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