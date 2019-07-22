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為什麼台股股息冠亞洲 外資仍在賣？

2019-07-22 08:05經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股配發的現金股利，在亞洲堪稱數一數二，但外資賣超台股的規模，卻是亞股之冠。

彭博指出，今年初大買台股的外資，至今不願加碼台股，原因在於台灣和全球供應鏈唇齒相依，尤其禁不起貿易戰和智慧手機市場減弱的打擊。

摩根資產管理全球市場策略師林雅慧接受彭博訪問時表示，在低利率的環境下，台股高股利確實很有吸引力，但只是諸多考慮的因素之一。她指出，因美中貿易衝突的關係，台灣經濟基本面薄弱，令投資人卻步。

據彭博彙集數據，台灣上市公司今年配發股利高達台幣1.5兆元（480億美元），較2018年增加5%。台灣加權股價指數的股息殖利率高達4.15%，是標普500指數成份股企業1.88%的兩倍有餘。不過，若干歐洲股市比台股強，像是富時100指數成分股的股息殖利率高達4.79%。

法國巴黎銀行亞洲區首席投資官巴亞尼（Prashant Bhayani）認為，台股股息殖利率較高，是因為「有很多成熟的公司現金充裕，超過投資所需」。

台積電即是一例，今年料將發出每股10元的現金股利，此外，台積電預估第3季營收將優於預期，總裁魏哲家看好下半年需求非常強勁。

這或許也預告台灣科技股最壞的時期已過，激起外資重返台股。

巴亞尼說：「比起其他亞洲國家，台灣這三個月來獲利下修幅度較高，我們留意特定公司，視拉回為買點。」

台股股息殖利率稱冠亞洲。圖／擷自彭博
台股股息殖利率稱冠亞洲。圖／擷自彭博
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