今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-22 06:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周五（19日）延續一周來頹勢，市場從聯準會（Fed）官員談話猜測，本月底不會大幅降息。而在Fed啟動降息周期前，市場將把目光放在本周多家重量級財報。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

●重量級財報周

美股三大指數周五下跌0.3%至0.7%，周線全面收黑，但7月以來尚保持1%以上的漲勢。一周來已有大約80家企業公布財報，從實際公布的成績來看，標普500指數企業第2季每股獲利可望略增1%，優於預期，市場原以為第2季獲利會下滑。本周有超過四分之一的標普500指數成份股將公布財報，留意FAANG科技大廠的表現、汽車業、從英特爾看半導體景氣、 美中貿易戰影響、美元升值是否傷及美國業者出口。

●安倍未掌握參議院修憲所需2/3票數

日本首相安倍晉三宣布在周日的參議院選舉中獲勝，但沒有達到推動修訂和平憲法公投所需的2/3多數。

NHK預測，雖然最終計票尚未完成，但安倍晉三的自民黨及其盟友公明黨在此次角逐的124個席位中至少已經贏得69席。加上他們擁有的70個非改選席位，在總共245個席位已經超過一半。

NHK表示，他和修憲派沒有拿到85個席位。若有這些席位，他們將達到三分之二的絕對多數，可以發動修憲全民公投。

●中國買家向美國農產品詢價並申請關稅豁免

有些中國公司已經就採購農產品向美國出口商詢價，並申請關稅豁免。一周多前，美國總統川普抱怨中國沒有增加對美國農產品的採購。

新華社報導，國務院關稅稅則委員會將組織專家對企業提出的排除申請進行評審。報導說，中國和美國正在執行川普和中國國家主席習近平上個月在日本會見時達成的共識。

環球時報總編輯胡錫進在推特上表示，中方計劃購買美國農產品，表明美中貿易談判將很快重啟。

●英特爾、高通今天和白宮討論華為

《華盛頓郵報》引述知情人士報導，高通，英特爾和Google在內的華為供應商計劃於周一與白宮經濟顧問庫德洛會面。這些美國業者預料將要求政府允許出售晶片和零件等給華為。川普可能與會。

●波灣緊張情勢升高