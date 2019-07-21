三星防範日本擴大管制 急尋國內廠分散零件供應源

2019-07-21 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



韓國前鋒報21日報導，在日本採取經濟報復之際，產業人士透露，三星電子顯然轉向尋求由國內電子零件製造商供貨，尤其是為即將推出的手機分散零件供應來源。

三星被認為是日本限制三種高科技材料的最大受害者。這些材料包括聚醯亞胺 、光阻劑與氟化氫，一旦供應中斷，很可能會阻斷半導體與智慧手機的生產。

三星為了讓折疊智慧手機Galaxy Fold順利生產，據傳正探尋關鍵材料透明無色聚醯亞胺（CPI）薄膜的新供應商。

為三星的手機獨家供應可折疊式OLED螢幕面板的三星顯示器公司（Samsung Display）在三星電子副會長李在鎔的要求下，正考量額外的因應措施，以防無法自日本的住友商事取得足夠CPI薄膜。

除此之外，一些產業觀察人士預期，三星顯示器可能會與科隆工業（Kolon Industries）和SKC等南韓國內的薄膜廠合作。

科隆工業位於南韓慶尚北道龜尾的CPI薄膜工廠已於去年完工，正準備近期內開始量產。該廠將能為1,000萬支可摺疊手機生產CPI薄膜。三星原先選擇住友商事供應CPI薄膜，而非科隆工業，是看準日廠的原料品質與技術實力。

至於SKC也在興建CPI薄膜工廠，預定10月前完工。

一家南韓報紙媒體已報導，三星更可能與SKC合作Galaxy Fold的CPI薄膜供應事宜。不過SKC一名主管否認相關報導，表示「公司正與多方客戶洽談供應CPI薄膜，但要等工廠完工後才會做出具體決定」。

為因應日本可能擴大出口管制令，三星也尋求分散智慧手機零件供應商，做為長期準備工作的一環。

消息人士透露，三星已為即將在8月7日上市的智慧手機Galaxy Note 10，選擇樂金化學（ LG Chem）做為電池供應商之一。三星先前的旗艦機款手機電池供應大多來自關係企業三星SDI，以及中國寧德新能源（ATL）等外國廠商。