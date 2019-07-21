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從老師到作家到Uber司機 一通電話改變他的命運

2019-07-21 11:53聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

出生北愛爾蘭的作家阿德里安·麥堅提（Adrian McKinty）放棄擔任英文老師，轉當專職小說家。他的小說雖獲得許多佳評、也曾獲獎，但卻沒有為他帶來財富。他反而因收入不夠被逐出房子，當起計程車司機及調酒師貼補家用。

不過在兩年前，他接到一通改變命運的電話。

電話另一頭是作家經紀人謝恩·薩萊諾（Shane Salerno），問他對於金額六位數字寫作提案是否有興趣。犯罪小說作家麥堅提表示，近期已放棄寫作。

他在美國科羅拉多州擔任英文老師時，曾出版處女作品Dead I May Well Be，Sean Duffy偵探系列小說也贏得獎項。不過這些獎項及好評並沒有為他帶來財富。

2008年因妻子工作關係一家搬到澳洲，兩年前因經濟問題被趕出住了八年的房子，並且做著他形容為「世界上最糟的」優步（Uber）計程車司機，同時在酒吧調酒賺外快。

薩萊諾繼續追問麥堅提是否想過寫美州犯罪小說。他表示五年前確實因聽過一個交換殺人故事，想寫犯罪小說，但最後無疾而終。

他將這個想法與恐嚇信件結合，70、80年代間他成長的地方北愛爾蘭流行恐嚇信件，民眾也深信不疑。

兩個想法結合發想了「連鎖」（The Chain，暫譯），這本小說講述一位媽媽的女兒被綁架，贖回女兒的唯一方法就是綁架另一個小孩。

麥堅提掛斷電話寫了30頁發送給薩來諾後，就去睡覺了，他的電話再度響起。

「調酒師不要做了，司機不要當了，你得出這本書」。

如今，兩年後，The Chain準備要出版了。

薩來諾表示，麥堅提的作品並沒有問題，作品非常好，20年來他的出版社讓他失敗了。沒有公開展演、沒有市場策略、超級糟的封面、沒有巡迴發表，他完全沒有得到出版社該給的支持。薩來諾認為出版社把一隻冠軍馬關在馬廄裡。「我的工作只是把他放在跑道上，讓他自行發揮。」

上周，薩來諾再次來電告知麥堅提，知名電影公司派拉蒙影業（Paramount）開出七位數字的價碼，要將他的小說The Chain出版成電影。

關鍵的一通電話讓麥堅提改變命運。圖取自Adrian McKinty臉書
關鍵的一通電話讓麥堅提改變命運。圖取自Adrian McKinty臉書
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