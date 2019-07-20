旅館房數估供不應求 紐西蘭政府基金投資國內觀光酒店

2019-07-20 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



紐西蘭政府基金「紐西蘭超級基金」（NZ Super Fund）首次直接投資當地旅館，金額達3億紐元（近台幣64億元），其中包括三家現成的酒店，而且計畫往後會再進一步投資觀光產業。

紐西蘭超級基金在全球各地和紐西蘭都有投資，以備未來協助支付國民養老金。

該基金在此一投資案的合作夥伴是紐國營造和房地產領域最大民營企業羅素集團（Russell Group），以及私人投資集團洛克伍德（Lockwood Group）。投資對象是兩家銀行想脫手的奧克蘭福朋喜來登（Four Points by Sheraton）、也在奧克蘭的布里特馬特阿迪娜酒店（Adina Britomart），以及基督城的布雷克福瑞卡瑟爾（BreakFree）酒店。

紐西蘭超級基金直接投資部門主管古德問說，紐國旅館房間數有限，不足以應付觀光業未來發展，該基金一直在找機會，投資紐西蘭快速發展的觀光業、讓投資組合更多元化、協助支持政府的策略性目標。

在紐西蘭，每七個人就有一個人從事觀光業，就外匯收益而言，觀光是紐西蘭最大的出口產業。

截至2018年3月的一年間，觀光客共消費391億紐元，年增7.7%。

紐西蘭2025年前需再增加4500個旅館房間。奧克蘭需求最多，高達4300間，但目前預估只加蓋2500間。

紐西蘭超級基金和兩個合作夥伴達成的安排是，成立兩家合資公司；其中一家持有房產，另一家管理物業，並為未來找機會。

羅素和洛克伍德有開發旅館的專長，但需要資本支持，這筆交易讓他們能繼續在觀光產業發光發熱。

依房間數，這三家旅館可排名紐國第六大酒店集團。Four Points有255個房間、Adina有160個， BreakFree則有263個。

但旅遊顧問業者Horwath HTL警告，旅館房間恐有供過於求的問題，因為2019年到2020年，預計還會有超過3000間客房加入市場。