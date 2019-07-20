西澳旅遊業收入成長24％ 體育場為大功臣

2019-07-20 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



澳洲旅遊業研究機構表示，今年3月為止的一年，國內遊客幫助西澳省旅遊業收入較前一年成長24%，對當地經濟的貢獻增加15億澳幣（約新台幣327億4840萬元）。

澳洲廣播公司報導，澳洲國內民眾到西澳旅遊人數過去一年來成長了10%，消費78億澳幣。不過，外國旅客反而下降1%、旅遊支出減少2%。

今年3月為止，有266萬名其他地區澳洲人到西澳旅遊，是有史以來最高人數。西澳旅遊協會執行長霍爾（Evan Hall） 表示，預期國內旅遊人數持續成長，但警告，仍然有許多商家處境艱難。

霍爾表示，伯斯體育場舉辦大型活動是旅遊人數成長的關鍵，這座體育場舉辦兩場澳式足球聯盟決賽、英國足球超級聯賽切爾西隊與伯斯光榮隊友誼賽、板球賽以及泰勒絲演唱會。

西澳觀光部長帕帕利亞（Paul Papalia）表示，數據顯示政府振興觀光計畫有效。該計畫包括舉辦大型活動、加強海外市場行銷、設法增加伯斯和國際航點之間的班機。

澳洲航空已開闢伯斯-倫敦直飛航班，全日空航空也將在9月起增設伯斯-東京直飛航班。