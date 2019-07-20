影／威嚇伊朗的力量！一探美軍兩棲攻擊艦「拳師」號

2019-07-20 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國總統川普18日指出，伊朗一架無人機進入美國海軍兩棲攻擊艦「拳師」號（USS Boxer, LHD-4）一千碼內，最後因無視多次警告而被擊落，伊朗方面則予以否認。多家外媒近日分別登上「拳師」號採訪，一窺美國的威嚇力量。

「拳師」號是兩棲戰備團（ Amphibious Ready Group）旗艦，正帶領著一艘兩棲船塢運輸艦與一艘船塢登陸艦執行任務，向伊朗展現他們來此的目的與實力。飛行甲板上，可見魚鷹式傾斜旋翼機（V-22 Osprey）與超級種馬直升機（ CH-53E Super Stallion）整裝待發。

船上共有1000名船員與1500名海軍陸戰隊隊員，並裝載可發動小規模入侵的戰車、兩棲突擊車、裝甲車與火砲，另外還有卡車與悍馬車等支援車輛，櫛次鱗比地停在機庫內。海軍陸戰隊隊員睡在空間狹小的臥舖艙，日以繼夜演練並維護設備。

《CNN》記者詢問，現在美國與伊朗對峙態勢升高，艦上資淺水手或海軍陸戰隊隊員要是犯一個小錯，是否就有可能引發戰爭等危險後果，第5陸戰遠征旅指揮官托林格准將（Brigadier General Trollinger）表示，「這是絕對精確」的描述。不過他也說，一切訓練與教育的目標，就是確保最大努力，消除或減少誤算的風險。