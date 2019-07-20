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巴西不給加油 伊朗貨船被困數周

2019-07-20 10:51聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

兩艘伊朗貨輪最近載著尿素（可當肥料的石化產品）抵達巴西，原本要運載玉米返回伊朗，但因為巴西基於美國制裁不賣燃油給他們，兩艘船遲遲無法返航。

「Bavand號」及「Termeh號」屬於伊朗國營Sapid船運公司，受困巴西外海已經數周。該公司船隻今年已經載過尿素到巴西並運載玉米回伊朗。

美國制裁導致伊朗石油業重挫，伊朗正努力販售包括尿素的石化產品，巴西為目標之一。

尿素在美國制裁項目裡，不過巴西一家民間公司仍然做這筆生意。糧食不受美國制裁，但伊朗通常不會派懸掛伊朗旗的船隻運送糧食，如果派懸掛伊朗旗的船，通常會攜帶足夠返航的燃料。

巴西輪船燃料主要供應商為國營巴西石油公司（Petrobras）的子公司Transpetro。巴西石油證實因美國制裁拒絕提供上述兩艘伊朗船隻燃料。

巴西石油在聲明中表示，這些船隻在美國黑名單上，若賣燃料給他們，將會受到處罰。巴西石油在美國有業務，並在紐約上市。

Sapid已向巴拉那州法院要求巴西石油公司販售燃料，但沒有成功。目前仍不清楚伊朗船隻是否會向較小的燃料供應商購買燃料。

若無法找到願意違反美國制裁而提供燃料的賣家，伊朗最後可能需要派遣船隻運送燃料到巴西。

「Bavand」已裝著五萬噸玉米，「Termeh」號依然預計要運送6萬6000噸玉米回伊朗。停靠在巴拉那州的巴拉那瓜港之前，兩艘船已在另一州的港口卸下尿素。

伊朗是巴西最大農產品買家之一，今年伊朗已從巴西進口超過250萬噸玉米，為巴西玉米最大進口國。

巴西穀物出口商協會（ANEC）執行長曼德斯（Sérgio Mendes）表示，所有其他出口商船隻仍持續正常運作，沒有出現問題，不希望這筆交易受到影響。

美國雖未制裁伊朗糧食，但石油制裁已影響到糧食運送。

兩艘伊朗船隻因為缺乏燃料，無法返回伊朗，困在巴西數周。路透
兩艘伊朗船隻因為缺乏燃料，無法返回伊朗，困在巴西數周。路透
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