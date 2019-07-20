「隨用隨付」太陽能發電 改善非洲電力普及

2019-07-20 01:57 經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導



對生活在已開發世界的人們來說，可能會覺得有電可用是理所當然的，隨手按個按鈕便能開燈、看電視、享受重多的現代便利。

但許多人其實無法享受同樣好處。舉例根據國際能源總署（IEA），在非洲撒哈拉以南地區，就有600萬人無電力可用。

為了讓電力更加普及、讓「所有人都能用電」，IEA表示，以太陽能獨立電網（off-grid）與微型電網（mini-grid）發展的「去中心化系統」，將是讓其他75%地區都有電可用的最低成本解決方案。

美國財經媒體CNBC報導在這個脈絡下，標榜為社會企業的Baobab+等機構都希望能促成改變。Baobab+表示，目標是讓非洲農村地區的民眾能同時享有電力與數位科技。

Baobab+執行長柯斯達（Alexandre Costa）表示，該公司希望提供人們「取得照明」、並「將其數位化，因為我們相信，數位教育、數位農業、數位健康照護將是未來改變農村地區的解方。」

Baobab+的其中一項計畫，便是「隨用隨付」（Pay-As-You-Go）系統。民眾能在付一筆頭期款後，在住家安裝一套家庭用太陽能系統，接著只要每天或每周小額付款，就能開通發電，一段期間後，還能獲得整套系統，逐漸取代蠟燭和電池。

目前已有許企業希望透過創新的模式，改善非洲電力普及問題的企業，Baobab+是其中之一。其他公司還包括也專攻「隨用隨付」太陽能科技的M-Kopa太陽能公司與Azuri科技公司。

Sabine Rajeriarimina是Baobab+「隨用隨付」系統的其中一位顧客，他住在東非馬達加斯加島，他說：「這套太陽能產品也有利馬達加斯加的環境，因為人們不再需要使用危險且有害健康的蠟燭和油燈。」