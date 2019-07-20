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美中產階級經濟樂觀程度降低 憂經濟衰退即將到來

2019-07-20 01:26經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導

美國一般家庭認為，生活更不好過。CUNA互助保險的調查報告顯示，中產階級家庭對經濟展望的樂觀程度低於半年前。

根據報告，雖然多數受訪者仍覺得整體而言相對穩定，但把「實現美國夢的機會」評分為「C」，低於去年秋季調查時的「B-」。近半數受訪者也愈來愈擔心經濟衰退即將到來。

安聯人壽（Allianz Life）所做的另一份報告也發現，48%的受訪者擔心經濟會陷入嚴重衰退，比率分別高於今年第1季的46%、與一年前的44%。

CUNA互助公司首席經濟學者里克（Steven Rick）說：「美國民眾一直聽到這是史上最長的經濟擴張期，但人們預期現在是經濟要陷入衰退的時候了。」

CUNA在5月訪調超過1,200名年收入介於3.5萬到10萬美元的成年人。安聯人壽也在5月調查超過1,000名成年人。

CUNA的調查發現，相較於沒有小孩的成年人，有小孩的父母親更加擔憂美國未來一年可能陷入經濟衰退。這些父母親也更願意在經濟不景氣時做出重大改變，以維持財富穩定。事實上，願意減少存退休金以釋出現金的有小孩者，比沒有小孩的人多出將近一倍。

里克說：「這提醒了一般家庭現在就要開始支撐財務，不管是減少支出、重新評估存款以免須少存退休金來維持生計、還是展延房貸以改善財務處境。」

雖然許多經濟指標都顯示經濟繼續成長、且失業率也處於近50年低點的3.7%，經濟觀察家仍廣泛預期成長將放緩。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上周向國會表示：「與貿易緊張相關的不確定性、及對全球經濟強度的疑慮，持續對美國經濟前景造成壓力。」

里克說，若Fed決定降息，貸款人將有望償還部分高利息債務，可能是透過年息較低的信用卡支付，或是以更低的利率展延房貸，這兩種方法都比減少存退休金還好。

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