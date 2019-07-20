Azure時代來臨 智慧雲端成微軟最大金雞母

2019-07-20 00:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



微軟（Microsoft）雲端服務平臺Azure的時代來臨了。微軟年度第4季財報顯示，上季智慧雲端事業（Intelligent Cloud，包括與市場龍頭亞馬遜雲端運算服務[Amazon Web Services]相競爭的Azure公用雲端服務）對微軟整體營收的貢獻，超越了生產力與業務流程事業（Productivity and Business Process，包括Office服務）、擴大個人運算事業（More Personal Computing，包括Windows作業系統服務）等其他兩個事業，為三年來首見。

確切而言，智慧雲端事業其實涵蓋了Azure以外的其他產品，如SQL伺服器、Windows伺服器、開發工具Visual Studio、系統管理平台System Center、以及顧問服務與支援等。

然而，Azure受惠於企業持續轉向雲端的潮流，這股潮流也嘉惠了阿里巴巴、Google、IBM、甲骨文（Oracle）等業者。

Azure營收年化後成長64%，雖然不像2016年一樣每年翻倍成長，但成長幅度依然很可觀。多年來向微軟購買軟體的公司，都已採用Azure雲端服務。美國通信運營商AT&T本周便宣布，計劃把工作資料移往Azure雲端系統。

在人們把系統升級至Windows 10之際，微軟上季來自裝置製造業者的Windows營收年化後成長9%。

在此同時，智慧雲端事業內較偏傳統的產品也日益攀高。微軟表示，SQL2008伺服器與Windows 2008伺服器的支援服務終止，帶動智慧雲端事業的伺服器產品成長。

微軟從2016年度第1季（以日曆年計算，為2015年第3季）後，改為以智慧雲端事業、生產力與業務流程事業、擴大個人運算事業等三個部門發布財報。在此之前，微軟主要分為商業（Business）以及裝置與消費（Devices and Consumer）兩個事業。