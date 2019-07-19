克魯曼：美國經濟恐由盛轉衰 無助川普2020勝選

2019-07-19 23:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普最近要民主黨籍少數族裔女議員「滾回母國」的發言引來種族歧視批評，但撇開這類爭議不談，單就經濟而論，川普上任迄今美國失業率降到半世紀來最低，且去年實質國內生產毛額（GDP）成長3.2%，被視為有助他明年競選連任成功的政績。

但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）19日在紐約時報專欄撰文指出，問題在於，總統大選並不是明天就舉行，而是15個月以後，到時候美國經濟情況可能已起了很大的變化。

克魯曼認為，川普上任後美國經濟情況良好，主要是因為減稅效應，但這造成美國預算赤字膨脹，官方估計今年可能增至1兆美元，比2016年的不到6,000億美元銳增，儘管在長期利率仍很低的情況下，美國近期內並沒有陷入財政危機之虞。

但克魯曼批評，如此龐大的赤字支出，帶給美國經濟的激勵效果卻為時短暫，原因可能是因為減稅計畫設計不良，也可能是因為川普的貿易戰導致企業投資縮手。

從過去一年來美國經濟成長穩健來看，目前「赤字人」似乎擊敗「關稅人」，也就是川普減稅效應足以抵銷川普貿易戰的衝擊。

然而，川普政府宣稱減稅將大大地改善美國經濟的長期表現，而不只是一時的刺激。官員宣稱，調降企業稅將促成一波企業投資熱潮，帶動工資大幅上揚，而這股力道強勁的經濟擴張可望豐富國庫稅收、足以抵銷減稅付出的代價。

但克魯曼指出，川普政府宣稱的這些好處，沒有一項實現。企業雖享受減稅利益，卻用這些錢買回自家股票，而不是擴大投資；美國工資是在攀升，但升幅並不可觀，許多美國民眾仍然沒有分享到經濟成長果實的感覺。

或許「川普經濟」再好也不過如此了。

克魯曼強調，他不是預言經濟衰退將至，儘管衰退有可能發生，但他認為更可能的發展是經濟成長放緩，反映赤字支出的效應減退。在民主黨掌控眾議院的情況下，川普政府勢必很難再推出大幅減稅案。

再者，即使聯準會（Fed）調降利率，攸關未來支出展望的長期利率早已反應過了，看來美國經濟仍難避免減速。

由此來看2020年大選。經濟會對選舉造成什麼影響，政治學家已有許多研究，大致而言，重點在於經濟「趨勢」，而不在於「水平」。克魯曼舉例說，在雷根總統時代，美國失業率超過7%，但他1984年仍連任成功；歐巴馬2012年勝選時，當時失業率高達7.7%。關鍵在於，經濟情勢顯然都漸入佳境。

但克魯曼認為，明年情況或許不是如此。除非美國經濟陷入衰退，否則失業率仍可望維持在低點。但經濟成長頂多只是普普，這意味經濟可能不進則退，對拉抬川普競選連任勝算助益不大。川普藉赤字提振成長的效應，可能太早觸頂下滑，未能賦予他多大的政治助力。