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大摩示警：3因素可能使美股未來三個月回跌10%

2019-07-19 22:45經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

隨著投資人對美國聯準會（Fed）降息的預期增濃，美國股市也熱絡起來，但摩根士丹利投資長威爾森（Mike Wilson）建議投資人此刻宜保持冷靜，他並警告美股未來三個月可能回檔修正10%。

威爾森19日接受財經新聞網站MarketWatch訪問時說：「我們不像去年那樣認為股市會向下探底，但我認為未來三個月美股可能會有一波10%的修正。」

威爾森預期，標普500指數今年年底的落點在2,750點。標普500指數18日收在2,995.11點。

一大因素是，美國企業獲利仍被高估5%至10%，而這將導致美股未來六個月承受回檔壓力。一旦分析師紛紛調降獲利預測，美股的投資吸引力會隨之增強。

此外，美股可能踢到另一塊鐵板：標普500指數在3,000點附近遭遇強大的技術阻力關卡。

而且，美股近來這波漲勢既是因Fed降息在即的預期心理所驅動，一旦Fed本月底果真降息，利多出盡的賣壓可能隨之出籠。

威爾森說：「我們認為，美股漲勢尚未告終，回檔程度也不會很可怕，但先等三到六個月，甚至一年半後再買股票，會出現更好的機會。我們對客戶說，在股價大漲、人人都很亢奮時，不要追高。」

那麼，等到買點浮現時，該買進什麼股票？威爾森表示，他仍在四處觀察，貨比三家。

他說：「過去18個月來表現沒那麼好的股市很多。我們正物色一些表現落後的市場，可能是小型股，景氣循環股，銀行股，能源股或價值股，甚至是歐股和日股。我們將在這些市場尋找投資標的，比美股更積極買進。」

威爾森此刻不太看好美國成長股，因為受太多人追捧，他也不愛防禦型股票如公用事業股和必需消費股。他預期，接下來的一波類股輪動將造成資金撤離高成長股，「若是明年經濟果如預期好轉，就用不著付那麼高的溢價追逐成長」。

摩根士丹利投資長威爾森認為，未來三個月美股可能回檔修正10%。美聯社
摩根士丹利投資長威爾森認為，未來三個月美股可能回檔修正10%。美聯社
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