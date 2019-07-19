當太空人已落伍 現在小孩的志願是當YouTube網紅

2019-07-19 22:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



一項最新研究顯示，現在的小孩長大想當YouTube網紅的比率，是太空人的三倍之多。

CNBC報導，玩具製造大廠樂高（Lego）調查了3,000名來自美國、英國及中國，年齡介於8至12歲的孩童，發現將近三分之一的受訪者長大想當YouTube網紅，想當太空人的比率為11%。

這項調查結因國籍不同而有所差異，例如逾50%的中國小孩想當太空人，這是最熱門的志願，緊接著是教師、音樂家及專業運動員，影片部落客（Vlogger）和YouTube網紅敬陪末座。

在美國及英國的受訪者中，想當太空人的比率僅略高於10%，排行最後，反而影音部落客（ vlogger）和YouTube網紅名列第一，教師排行第二，專業運動員位居第三，音樂家排行第四。

根據調查，75%的受訪者認為，人類最終將在外太空或其他星球上生活；高達96%的中國小孩認為這必定會實現，英國和美國的比率較低，分別是63%和68%。

調查接著訪問小孩前往外太空的意願，95%的中國小孩表示願意，美國約70%，英國則是63%，位居第三。