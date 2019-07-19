怨利率太高！川普再轟聯準會：「瘋狂」緊縮政策須結束

2019-07-19 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



多次批評Fed利率政策的美國總統川普19日表示，Fed需要終止「瘋狂的」緊縮政策，並稱美國正支付「比其他國家更高的利率」

川普推文說道：「由於聯準會為我們制定了錯誤的思路，我們的利率比那些經濟無法跟我們相比的國家高得多。換句話說，我們的利息成本在應該更低時，卻比其他國家高得多！」