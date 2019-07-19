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紡織大國巴基斯坦 棉花產量受甘蔗、蝗害威脅

2019-07-19 14:32經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導

政府官員透露，巴基斯坦已調降今年的棉花產量預估，因為該國最大棉花生產省份的棉花種植面積，正遭到其他農作物的排擠。

彭博資訊報導，一名因內部政策而要求匿名的巴基斯坦官員說，食品安全部調降到明年3月止的全年棉花產量目標，降為1,270萬捆（每捆170公斤），低於先前預估的1,500萬捆。根據美國農業部數據，巴基斯坦是全球第五大棉花生產國。

雖然這個棉花產量預估數字仍高於去年，但產量預測遭下修，將打擊巴國產值130億美元、聘有1,000萬人的紡織業。紡織業產值約占巴國的8%，外匯獲利占比也超過一半。Arif Habib商品公司執行長Ahsan Mehanti表示，巴國一年花費約15億美元進口棉花，以彌補國內供應的不足。

官員說，巴國一再調降棉花產量目標，是因為甘蔗、玉米、稻米等其他農作物，日益縮限旁遮普（Punjab）地區的棉花種植範圍。旁遮普的棉花產量預估已從1,060萬捆降至790萬捆。

巴國農民從棉花改種甘蔗的原因，是政府過去十年來已提高甘蔗的支撐價格三倍。巴基斯坦的甘蔗種植面積三年來已竄升18%，在2017-2018年產季達到134萬公頃，但去年因缺水而下降。

各省份都設定甘蔗的支撐價格，從而設立了農民能從製糖場領取的最低薪資。

巴國棉花產量在2014-2015年產季曾攀升至1,400萬捆，但2018-2019年產季預料將減少至990萬捆，是至少17年來最低，主因是種植面積縮減。根據政府數據，自2014-2015年產季以來，棉花種植面積已縮減約20%。

今年棉花生產還面臨另一威脅。大群蝗蟲已從伊朗過境至巴基斯坦。食安部部長哈欣上月說，政府已安排飛機和滅蟲劑噴灑機，因應信德省（Sindh）約10,000英畝的蝗害威脅，當局仍在評估損害的程度。

巴國極力希望避免棉花產量未來持續繼續下降，因該國在本月獲得國際貨幣基金組織（IMF）約60億美元的第13筆紓困金後，正尋求支撐經濟。巴國央行數據顯示，紡織業的棉花進口量在2017-2018年產季止的過去三年，增加了超過一倍，主要來自美國或印度。

巴國央銀行的最新季報指出，棉花產量下降，不只打擊棉花出口展望，更會導致進口大增。巴基斯坦紡織廠協會副主席Asif Inam表示：「我們受到重創。」他說，過去五年來，已有約30間紡織廠倒閉，部分原因是很難取得棉花。

巴基斯坦甘蔗農民
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