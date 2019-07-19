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WeWork拚上市 操作手法與眾不同是好是壞？

2019-07-19 12:04經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

共享辦公空間業者WeWork母公司We Company正在全力準備首次公開發行股票（IPO），路透報導，該公司做法特殊，在還沒選定承銷商之前就提早在這個月底31日，為華爾街銀行舉辦「分析師日」活動，介紹公司業務。

WeWork去年12月已向美國證券交易委員會遞出IPO申請，路透的消息來源說，目前還沒雇用承銷商，上市的目標時間訂在今年底之前。路透認為，在如此早期階段就舉辧說明會，顯示這家總部在紐約的新創企業，在一些備受矚目的IPO案不順利甚或取消的環境下，不想有任何閃失。

不過華爾街日報報導，WeWork的共同創辦人諾伊曼（Adam Neumann）在公司IPO之前，這些年來已經出售一部分持股，以及用部分持股抵押借款，套現金額超過7億美元，數額龐大。這樣的舉動也很不尋常，通常新創公司的創辦人是在IPO時變現。

諾伊曼是WeWork執行長，且仍是其最大單一股東。華爾街日報說，新創企業的投資人通常不喜歡新創公司的創辦人在上市前以股票大量套現，這會損及他們對該新創事業的信心。目前不清楚諾伊曼確切的持股情況。知情人士透露，他最近成立了家族辦公室對所得進行投資，並聘請金融專業人士管理。

WeWork目標今年底以前上市。 歐新社
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