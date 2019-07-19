WeWork拚上市 操作手法與眾不同是好是壞？

2019-07-19 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



共享辦公空間業者WeWork母公司We Company正在全力準備首次公開發行股票（IPO），路透報導，該公司做法特殊，在還沒選定承銷商之前就提早在這個月底31日，為華爾街銀行舉辦「分析師日」活動，介紹公司業務。

WeWork去年12月已向美國證券交易委員會遞出IPO申請，路透的消息來源說，目前還沒雇用承銷商，上市的目標時間訂在今年底之前。路透認為，在如此早期階段就舉辧說明會，顯示這家總部在紐約的新創企業，在一些備受矚目的IPO案不順利甚或取消的環境下，不想有任何閃失。

不過華爾街日報報導，WeWork的共同創辦人諾伊曼（Adam Neumann）在公司IPO之前，這些年來已經出售一部分持股，以及用部分持股抵押借款，套現金額超過7億美元，數額龐大。這樣的舉動也很不尋常，通常新創公司的創辦人是在IPO時變現。