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卡達航、阿聯酋受國家補助 被川普盯上

2019-07-19 11:33聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

美國總統川普18日與美國主要航空公司主管會談，美國航空業者指控中東同業因國家補助而影響公平競爭，導致美國工作機會流失。

路透報導，與會者包括美國副總統潘斯和美國航空、聯合航空、捷藍航空、聯邦快遞、亞特拉斯航空的執行長，以及卡達航空執行長貝克爾（Akbar al-Baker）。達美航空執行長因為出差未能赴會。

18日會後，白宮沒有發表會談細節。

達美航空、美國航空、聯合航空2015年起遊說美國政府懲罰中東對手，因為他們受到國家補助，影響航空業自由競爭，導致美國就業機會減少。

不過，中東航空業者否認補助的說法。

福斯財經報導，川普去年與卡達、國際聯盟公會簽屬「開放天空」協議，禁止阿聯酋航空、阿提哈德航空、卡達航空接受國家補助，且三家公司不能夠在美國及歐洲之間經營直飛航班。

不過，卡達航空自2017年起擁有Meridiana航空49%股份，該航空在2018年改名為子午線航空（Air Italy），並且開始營運五班從米蘭直飛美國班機。

美國國務卿龐培歐4月時表示，相關單位正在研究卡達航空持有子午線航空49%股份情事。

達美航空、聯合航空、美國航空上周聯合投書報紙，呼籲白宮採取行動讓卡達、阿聯酋負責。 並且說道，白宮若無法處理，將對其他國家傳達歡迎剝削美國勞工的訊息。

「如果卡達以及阿聯酋無意遵守協議，美國必須考慮退出開放天空協議」。

美國航空業者呼籲白宮針對中東對手違反協議採取行動。路透
美國航空業者呼籲白宮針對中東對手違反協議採取行動。路透
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