伊朗無人機逼近美艦至900公尺遭擊落

2019-07-19 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國和伊朗之間緊張關係再度升級。美國總統川普說，美國海軍兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer）18日在荷莫茲海峽摧毀一架威脅該艦的伊朗無人機。

不到一個月前，伊朗打下一架美國無人機，川普差點空襲報復。

川普在白宮評論時怪罪伊朗的挑釁和敵意行為，指美軍的回應純屬自衛。

他說，伊朗無人機靠近拳師號1000碼（約914公尺）以內，不理會美軍數度要求後退的警告，拳師號不得不採取防禦行動：「美軍保留防衛人員、設備和利益的權利，呼籲所有國家譴責伊朗擾亂全球貿易和航行自由。」

根據五角大廈，這起事件於當地時間上午10時發生在國際水域，拳師號正要進入波斯灣。五角大廈首席發言人霍夫曼發布聲明：「一架固定翼無人操控機接近拳師號，進入有威脅性的範圍。該艦對此無人機採取防禦行動，以確保艦隻和人員安全。」

國防部官員未說明無人機如何被擊落，但華爾街日報引述一名官員報導，美軍採用電子手段干擾無人機。美國海軍陸戰隊去年開始部署系統，能偵測無人機並干擾其和遠端駕駛之間的聯絡訊號，迫使其墜落。

波灣地區緊張情勢正在上升。華爾街日報登上拳師號的記者報導，當天稍早親眼目睹數艘美國軍艦和伊朗軍方近距離接觸。

拳師號是美國18日派到荷莫茲海峽展現軍力的六艘戰艦之一。一架無武裝的伊朗海軍直升機就飛在拳師號旁邊，距離甲板僅幾碼，直到美軍直升機驅趕為止。