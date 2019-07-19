親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
京都動畫遭縱火
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

短評╱柯Ｐ「不要臉原子彈」 雨停後何以為繼？

李佳芬農舍會勘 工人朝記者潑水對話「要洗圍牆」

伊朗無人機逼近美艦至900公尺遭擊落

2019-07-19 10:12聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國和伊朗之間緊張關係再度升級。美國總統川普說，美國海軍兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer）18日在荷莫茲海峽摧毀一架威脅該艦的伊朗無人機。

不到一個月前，伊朗打下一架美國無人機，川普差點空襲報復。

川普在白宮評論時怪罪伊朗的挑釁和敵意行為，指美軍的回應純屬自衛。

他說，伊朗無人機靠近拳師號1000碼（約914公尺）以內，不理會美軍數度要求後退的警告，拳師號不得不採取防禦行動：「美軍保留防衛人員、設備和利益的權利，呼籲所有國家譴責伊朗擾亂全球貿易和航行自由。」

根據五角大廈，這起事件於當地時間上午10時發生在國際水域，拳師號正要進入波斯灣。五角大廈首席發言人霍夫曼發布聲明：「一架固定翼無人操控機接近拳師號，進入有威脅性的範圍。該艦對此無人機採取防禦行動，以確保艦隻和人員安全。」

國防部官員未說明無人機如何被擊落，但華爾街日報引述一名官員報導，美軍採用電子手段干擾無人機。美國海軍陸戰隊去年開始部署系統，能偵測無人機並干擾其和遠端駕駛之間的聯絡訊號，迫使其墜落。

波灣地區緊張情勢正在上升。華爾街日報登上拳師號的記者報導，當天稍早親眼目睹數艘美國軍艦和伊朗軍方近距離接觸。

拳師號是美國18日派到荷莫茲海峽展現軍力的六艘戰艦之一。一架無武裝的伊朗海軍直升機就飛在拳師號旁邊，距離甲板僅幾碼，直到美軍直升機驅趕為止。

另有一艘伊朗軍艦逼近至拳師號500碼處，這是美國海軍發布口頭警告前能接受的最近距離。美軍直升機飛在伊朗軍艦和拳師號之間，阻止其進一步接近。美軍官員說，沒多久就發生擊落無人機事件。

美國海軍兩棲突擊艦「拳師號」18日擊落一架伊朗無人機，圖為該艦17日行駛阿拉伯海...
美國海軍兩棲突擊艦「拳師號」18日擊落一架伊朗無人機，圖為該艦17日行駛阿拉伯海的檔案照。路透
分享

伊朗美軍海軍
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

龐培歐批陸侵犯人權 是「世紀汙點」

2019-07-19 07:53

Netflix警訊 美訂戶流失

2019-07-19 01:37

IBM營收 連四季下滑

2019-07-19 01:35

IMF總裁選戰 白熱化

2019-07-19 01:33

Fed月底開會 可能鷹式降息

2019-07-19 01:33

開學季支出可望創高

2019-07-19 01:31

美國房市掀起外資撤離潮

2019-07-19 01:31

美鋁下修今年全球需求

2019-07-19 01:31

九大央行政策路線 各有考量

2019-07-19 01:29

南韓抵制日貨 恐兩敗俱傷

2019-07-19 01:27

台灣是否跟進降息 看總經狀況

2019-07-19 01:21

IMF報告：美元被高估6%至12%

2019-07-19 01:00

反托辣斯 歐盟罰高通2.42億歐元

2019-07-19 00:51

貿易戰傷經濟 南韓、印尼降息1碼 預告還有調降空間

2019-07-19 00:33

歐軟體一哥 Q2獲利大減

2019-07-18 23:19

臉書推數位幣 G7潑冷水

2019-07-18 23:18

糗！全球第一個推出5G國家 用戶卻喊難用

2019-07-18 22:22

日媒：伊朗敦促日英德法等國勿參加美國籌組地中海聯盟

2019-07-18 21:52

影／馬斯克新創「生物駭客」企業 盼在人腦內植晶片

2019-07-18 16:46

潛在危害堪比911？臉書默許Libra與支付寶、微信競爭

2019-07-18 15:03

陸資縮手 外國人買美房產金額減36％

2019-07-18 14:10

日精準向南韓發動貿易戰 兩國恩怨情仇尚未消弭

2019-07-18 12:33

美日協商小型貿易協定 日官員：近期可望有消息

2019-07-18 09:50

熱浪襲美警告！22州、華府地區週末飆高溫

2019-07-18 09:46

中國人縮手 海外買家買美國房產金額銳減36％

2019-07-18 08:28

Netflix美國市場Q2意外流失訂戶 盤後股價大跌13%

2019-07-18 08:02

半導體設備廠 不看淡今年

2019-07-18 00:29

Fed可能降息…美銀放款業務罩烏雲

2019-07-18 00:28

愛立信Q2獲利 不如預期

2019-07-18 00:27

歐盟反壟斷 要查亞馬遜

2019-07-18 00:26

高通反托辣斯判決 官方要求暫緩執行

2019-07-18 00:26

G7財長會 聚焦數位稅、加密幣

2019-07-18 00:26

鮑爾一席話 加深降息預期

2019-07-18 00:25

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

伊爾艾朗專欄／歐洲投資人 小心無基之彈

2019-07-13 23:11

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:23

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18
看更多

熱門文章

不斷更新╱「涼宮春日的憂鬱」動畫工作室遭人縱火 33人死亡

2019-07-18 20:18

男童稱自己是黛妃轉世？ 細數身世嚇壞家人

2019-07-18 14:17

孤獨死悲劇！按時轉帳繳房租 老翁早已死逾十年成木乃伊

2019-07-18 16:45

情侶做愛雙雙從9樓摔下 女當場死男沒事回派對繼續嗨

2019-07-18 12:13

糗！全球第一個推出5G國家 用戶卻喊難用

2019-07-18 22:22

日警問縱火京都動畫動機 41歲嫌犯怒回：抄襲

2019-07-18 17:02

影／日本京都動畫疑遭汽油縱火 工作室全毀近40傷傳數人罹難

2019-07-18 12:17

日本京都動畫遭持汽油縱火 工作室全毀7到8人傷勢嚴重

2019-07-18 11:16

京都動畫大火33死35傷 專家推論：爆燃助長火勢

2019-07-18 22:15

京阿尼縱火案傳台灣學生實習 駐日代表處未接到傷亡訊息

2019-07-18 22:21

印尼正妹法官爆紅 超狂背景被起底

2019-07-18 21:57

新娘PO網問「伴娘服哪裡醜？」 留言一片倒：真心不騙醜到爆

2019-07-18 12:39

痛哉「京阿尼」！動漫界有如國殤 人才死傷、手稿燒毀 損失難估計

2019-07-18 23:51

日本動漫界浩劫 京都動畫遭縱火33死

2019-07-18 23:59

制裁北韓出現大漏洞！揭露金正恩如何取得賓士豪車

2019-07-18 18:01

中美談判僵局 胡錫進：中方堅持三點立場

2019-07-18 17:41

「京都動畫」遭縱火死亡數恐達兩位數 動漫迷：動漫國殤日

2019-07-18 14:33

影／比金字塔還古老！耶路撒冷發現9千年前「大都市」

2019-07-18 13:10

驚天縱火至少16死 京都動畫曾收殺人郵件

2019-07-18 18:04

美中貿易戰 重創東亞出口

2019-07-19 00:19

少年派對強暴少女案 美法官稱：他來自好的家世背景 不該被判重刑

2019-07-18 15:19

不滿兒「只考差一分」被同學嘲笑 越南父持巨棍上門理論

2019-07-18 20:36

屍體突睜開眼想喝水 印度男「復活」嚇壞眾人

2019-07-18 15:03

此蟻非彼雨！英氣象雷達將蟻群誤為雲雨

2019-07-18 12:29

「現場很恐怖」日本京都動畫遭縱火 目擊者：聽到2-3次爆炸聲

2019-07-18 14:02

影／超級監獄度餘生！大毒梟古茲曼恐「比死還慘」

2019-07-18 12:56

美中貿易磋商 三議題卡關

2019-07-19 01:28

孩子洗澡洗到鉛中毒？ 澳洲媽提醒小心家中浴缸

2019-07-18 14:48

確保皇位繼承人安全 日本文仁親王父子搭不同航班出遊

2019-07-18 19:45

Netflix警訊 美訂戶流失

2019-07-19 01:37

巴黎聖母院周遭學校突然大掃除 因鉛含量高10倍?

2019-07-18 23:23

京阿尼縱火事件 蔡總統推特關心

2019-07-19 00:59

伊朗在波斯灣扣押「走私」外國油輪 12名船員被抓

2019-07-18 20:23

Fed月底開會 可能鷹式降息

2019-07-19 01:33

梅伊卸任前重申中英聯合聲明 北京：還是醒醒吧

2019-07-18 17:26

「涼宮春日的憂鬱」動漫工作室遭縱火 死亡增至27人

2019-07-18 18:20

美國房市掀起外資撤離潮

2019-07-19 01:31

接見諾獎得主狀況外 川普蠢問題連發還裝懂

2019-07-18 11:52

Fed官員談話鞏固降息預期 美股翻紅

2019-07-19 07:05

日媒：逾50企業將移出中國

2019-07-19 01:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top