決策官員談話推升降息預期 Fed淡化處理

2019-07-19 08:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）兩位高階官員周四表示應迅速行動以支持美國經濟，提升投人資對Fed月底降息的預期，並引發市場重新押注央行可能在本月降息50個基點，美元也隨即走貶。不過，紐約聯準銀隨後澄清，相關說法是學術性演講，與政策行動無關。

Fed紐約聯準銀總裁兼聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯表示，當利率和通膨都處於較低水準時，決策者不能只準備不行動，坐等潛在的經濟問題爆發。

威廉斯在紐約一場關於央行議題的學術會議上表示，與其坐等災難發生，不如採取預防措施，尤其是在目前政策利率目標區間為2.25%-2.50%、利率比以往更接近於零的情況下。

Fed副主席克拉瑞達也呼應威廉斯的說法，他表示，決策官員可能需要盡早採取行動刺激美國經濟，以防範風險上升，「不必等到情況變得很糟，才進行一系列大幅降息。如果能採取行動，就不需要等到數據決定性地轉向」。

威廉斯和克拉瑞達均擁有FOMC投票權，他們的說法立即引發市場反應。利率期貨交易員現在預期決策者在7月的會議降息0.5個百分點的機率，比一天前增加一倍。美股周四上漲，短天期債券殖利率下跌，美元下跌。