龐培歐批陸侵犯人權 是「世紀汙點」

2019-07-19 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務卿龐培歐18日在「促進宗教自由部長級會議」指控中國大陸官員要求他國不要參與會議，並稱中方侵犯人權與宗教自由的行為是「世紀汙點」。

龐培歐並宣布，將成立國際宗教自由聯盟，希望這個新的國際機制，能聚集理念相近國家，共同因應國際宗教自由挑戰。

副總統潘斯出席會議致詞指出，美國與中國大陸正就貿易關係持續談判與磋商，但無論與北京的談判如何，美國人民始終會堅定支持各信仰的中國人民，並祈禱他們能不受迫害。

潘斯原定上月底在華府智庫發表關於中國大陸人權問題的演說，因日本大阪G20「川習會」而延期。

美國國務院16日至18日舉行第二屆「促進宗教自由部長級會議」，今年有106國，逾千人參與會議，台灣首任宗教自由無任所大使布興．大立及駐美代表高碩泰也與會，並和美方舉行雙邊會談。

龐培歐18日上午致詞時，點名伊朗、緬甸、中國大陸等國侵犯宗教自由，更指中共欲控制中國人民的生命與靈魂；龐培歐說，中方官員甚至勸阻其他國家參加這次會議，他要感謝今天在此，不顧中方壓力到場與會的國家代表，而美方也會記下因中方壓力而拒絕出席的國家。

龐培歐直說，中國是這個時代人權危機最為嚴重的地方之一，是世紀汙點。

龐培歐也提及，國務院設立了「國際宗教自由基金」，為全世界受迫害者提供援助。而台灣政府今年3月宣布，將捐助「國際宗教自由基金」 共100萬美元，分5年捐助，每年捐助20萬美元。

駐美代表高碩泰18日受訪表示，美國國務院此次安排幾個國家代表團進行雙邊會談，台灣是其中之一；台灣在人權、宗教自由方面，已在國際社會上做出很多有意義的貢獻，是個不可或缺的角色，這次重申台灣政府立場及國人的期待。