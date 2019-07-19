美股疲軟及產量回升打壓油價 金價受美元走貶支撐

2019-07-19 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四下跌逾2%，因美股疲軟以及對墨西哥灣原油產量回升的預期。金價持穩，因市場對美國聯準會（Fed）降息預期升高，壓低美元。

布蘭特原油期貨下跌1.73美元或2.7%，結算價報每桶61.93美元。西德州原油期貨下跌1.48美元或2.6%，結算價報每桶55.30美元。

美股表現疲軟，引發投資人對經濟成長的疑慮，進一步打壓油價。市場人士表示，石油的長期前景日益悲觀。

颶風上周經過墨西哥灣引發鑽井平台員工疏散和減產後，美國海上石油和天然氣生產繼續恢復。墨西哥灣最大原油生產商荷蘭皇家殼牌表示，已恢復該地區約80%的平均日產量。

中東緊張局勢也在最近幾周左右市場走勢。伊朗表示在海灣地區攔截了一艘外國油輪後，原油價格在早盤上漲。但在發現這艘船隻只有少量貨物並在周日因燃料走私被拘留後，價格回落。

金價周四持穩，因Fed降息預期持續升溫，拖累美元走軟。

黃金現貨金持穩在每英兩1,426.15美元。美國黃金期貨上漲0.3%，報每英兩1,427.50美元。

Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示：「美元再度走軟，這使得黃金在周三大漲後再度吸引買氣。美元和股市走勢低迷，黃金看漲。」