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美商務部終裁中國鋼架傾銷

2019-07-19 07:32經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國商務部裁定中國輸美鋼架傾銷，此為最終裁決。彭博資訊報導，美國商務部宣布，來自中國的鋼架與相關零件廠商，在美國以低於公平價格18.06%到144.50%的價格傾銷。

美國商務部正指示美國海關與邉境保護局對相關產品輸入時，收取用適用最終加權平均傾銷率的現金保證金。

自中國進口的鋼架，在2017年價值約為2億美元。

中國山東省青島貨櫃港。 美聯社
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