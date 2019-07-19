美商務部終裁中國鋼架傾銷

2019-07-19 07:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國商務部裁定中國輸美鋼架傾銷，此為最終裁決。彭博資訊報導，美國商務部宣布，來自中國的鋼架與相關零件廠商，在美國以低於公平價格18.06%到144.50%的價格傾銷。

美國商務部正指示美國海關與邉境保護局對相關產品輸入時，收取用適用最終加權平均傾銷率的現金保證金。