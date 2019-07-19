美元全面下跌 Fed威廉斯鴿派談話推升降息預期

2019-07-19 07:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元周四全線下跌，因美國聯準會（Fed）紐約聯準銀總裁威廉斯發表鴿派談話，提升投資人對Fed本月底降息的預期。

DXY美元指數下跌0.52% ，至96.713，跌破200日移動均線，預示美元將進一步走軟。

威廉斯表示，決策官員不能只準備不行動，坐等潛在的經濟問題爆發。儘管美國經濟持續擴張，但利率和通膨率仍處於低點。他的說法，鞏固市場對本月底Fed進行預防性降息的預期。

威廉斯的觀點也獲得Fed副主席克拉瑞達的呼應，他表示，Fed不該等到情況變得太糟糕，可能必須及早採取行動。

美國利率期貨走勢暗示，交易商已完全消化Fed將在兩周內降息。芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具顯示，目前預期降息50個基點的機率為71%。

美國總統川普日前抨擊歐洲和中國的操縱匯率後，外界持續揣測白宮是否會干預匯市，但美國財長米努勤表示，美元政策一直沒有變化。他表示，財政部的946億美元外匯穩定基金的使用政策沒有改變，旨在市場動盪時期用於穩定匯率。

美元兌日圓跌至三周低點，跌至107.210日圓。歐元兌美元上漲0.44%，至1.1275美元。

英鎊兌美元上漲0.98%，報1.2 552美元。澳幣兌美元漲0.88%，紐西蘭元兌美元漲0.70%。