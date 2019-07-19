Fed官員談話鞏固降息預期 美股翻紅

2019-07-19 07:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四收漲，因聯準會（Fed）決策官員的談話鞏固市場對聯準會將在本月底降息的預期。

道瓊工業指數收漲3.12點或0.01%，至27,222.97點；標普500指數收漲10.69點或0.36%，至2,995.11點；那斯達克指數上漲22.04點或0.27%，至8,207.24點。

美股周四開盤走低，但紐約聯準銀總裁威廉斯表示，他認為當利率和通膨都處於較低水準時，決策者不能只準備不行動，坐等經濟問題爆發。威廉斯發表談話後，美股開始反彈。

Independent Advisor Alliance投資總監Chris Zaccarelli表示：「威廉斯遵循Fed的路線，基本上是暗示，目前進行預防性降息對經濟是正確的舉措。」

Netflix財報顯示海外新增付費用戶不如預期，股價暴跌10.3%，也拖累通訊服務類股下滑。

Philip Morris International上調全年獲利預估，帶動股價攀升8.2%。鐵路運營商聯合太平洋獲利優於預期，股價上漲5.9%。

IBM雲端業務帶動獲利優於預期，股價上漲4.6%。

摩根士丹利上季獲利優於預期，股價上漲1.5%。標普銀行股指數終止連續三天跌勢，上漲0.9%。

分析師指出，市場原本對企業財報的預期較低，所以公布的數據看起來都比預期出色。

保險公司聯合健康集團股價下滑2.3%，該公司在法說會上表示，2019年的營收將無法達到原定目標。