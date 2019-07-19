親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
京都動畫遭縱火
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「亞馬遜加速器」助獨立賣家一臂之力？暗藏玄機？

2019-07-19 03:11經濟日報 記者簡國帆╱即時報導

亞馬遜（Amazon）正在幫平台的獨立賣家提供行銷協助、產品評價、以及顯眼的廣告等。但條件是：亞馬遜將有權隨時以固定價格（常是1萬美元）買下賣家的品牌。

華爾街日報報導，根據這項名為「亞馬遜加速器」（Amazon Accelerator）合約內容，亞馬遜能在通知60天後買下將賣家品牌。這項計畫是亞馬遜推動為自家品台穩定取得獨家品牌的策略之一。獲知亞馬遜這個計畫的商家表示，這是第一個允許亞馬遜直接掌控其網站第三方品牌的銷售計畫。

這項計畫為邀請加入制，但賣家也能選擇不加入，且唯有同意加入這個計畫的品牌才有可能被收購。知情人士表示，亞馬遜目前尚未收購任何品牌。

亞馬遜正因策略遭指控不利競爭，而遭到來自監管當局的嚴加檢視。歐盟正在調查亞馬遜是否涉嫌犧牲其網站的第三方賣家，提振自家銷售，包括竊取這些商家的未公開數據後，再與這些商家競爭。

在16日聚焦於線上平台與市場主導力量的國會聽證會上，亞馬遜負責競爭事務的副法務長薩頓（Nate Sutton）駁斥外界對於亞馬遜運用市場主導力量排擠其他賣家的說法，他也提交一份聲明，列舉出好幾項有利於賣家的計畫，例如支持手工藝品銷售的「亞馬遜手工商品」（Amazon Handmade）計畫，不過聲明並未提及「亞馬遜加速器」品牌收購計畫。

一名亞馬遜代表則表示，亞馬遜加速器計畫為賣家創造新的商機，也讓顧客能有更多的高品質產品選擇。

根據已加入、或被洽詢加入意願的賣家指出，若販售寵物配件、洗碗精及電子設備等商家選擇加入，）將能在亞馬遜擠滿商品的網站上，獲得更多關注：產品會被放到顯眼的位置，還能免費觀看買家評論（亞馬遜Vine計畫允許商家付費請獨立評論員撰寫評論，以補足一般顧客的評論）。

不過，一些賣家認為，亞馬遜不應該讓願意參與「亞馬遜加速器」品牌的商家擁有競爭優勢。一位了解亞馬遜加速器計畫、但要求匿名以避免觸怒亞馬遜的賣家認為：「亞馬遜承諾給與這些公司額外的曝光與行銷，對其他賣家完全不公平。這是決定權全由一方掌控的虛假合作關係。」

一位亞馬遜代表說，亞馬遜比其他零售商更開放面對獨立賣家，「亞馬遜自有品牌產品只占我們零售銷售總額的1%。這個比率遠低於其他零售商，許多零售商的自有品牌銷售占比達到25%以上」。

華爾街日報取得的一份機密合約顯示，這項合約授予亞馬遜一些不可撤銷的權利，能夠「取得所有獨家品牌的全部權利、名稱、利益，以及與獨家品牌相關的所有商譽」。

這份合約把收購價格定在1萬美元，但在出售品牌後，商品設計、商標、與商業機密仍歸商家所有，參與計畫的商家仍可望以不同的品牌名稱販售相同的產品，並擁有未加入加速器計畫的品牌權利。

亞馬遜是在2018年春季推出加速器計畫，並已邀請美國、印度與中國的商家加入。

華爾街日報採訪的一些商家拒絕加入，原因是要發展一個不管成功度多高、未來卻要以固定價格出售的品牌，並不合理。

兩位加入計畫的商家則認為，這能讓產品上市之路更加平順、銷售也更快速，即便品牌若能獲長期成功，可能會被亞馬遜收購。亞馬遜要求加入者簽署一份保密協議。

一家加入加速器計畫的中國獨立賣家說，亞馬遜曾向他洽購一項特別的電子產品，並要求他列出最暢銷的產品清單，建議把售價定在比最熱銷商家的價格低25%的水準。

他的產品在獲得加速器計畫批准後，便能成為亞馬遜這個商標品牌的獨家供貨商。他認為，亞馬遜的目標，是要排除像他這種的中介者，但他仍加入計畫，因為他認為能在短期內獲得大量訂單，因為亞馬遜也有讓產品成功的誘因。

華爾街日報取得的合約顯示，亞馬遜在收購一個品牌後，這個品牌的原擁有者仍將是亞馬遜的獨家供應商兩年，之後亞馬遜便能為該品牌尋找其他貨源。

Francissen Rafelson Schick LLP專攻電商領域的律師拉夫森說：「你是想在產品成功後、招來亞馬遜的競爭還被完全踢出市場？還是想在產品成功後雖然被亞馬遜踢出市場，但能得到1萬美元？亞馬遜正試圖以合約合法化他們的所作所為。」

華爾街電商
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

Netflix警訊 美訂戶流失

2019-07-19 01:37

IBM營收 連四季下滑

2019-07-19 01:35

IMF總裁選戰 白熱化

2019-07-19 01:33

Fed月底開會 可能鷹式降息

2019-07-19 01:33

美國房市掀起外資撤離潮

2019-07-19 01:31

開學季支出可望創高

2019-07-19 01:31

美鋁下修今年全球需求

2019-07-19 01:31

九大央行政策路線 各有考量

2019-07-19 01:29

南韓抵制日貨 恐兩敗俱傷

2019-07-19 01:27

台灣是否跟進降息 看總經狀況

2019-07-19 01:21

IMF報告：美元被高估6%至12%

2019-07-19 01:00

反托辣斯 歐盟罰高通2.42億歐元

2019-07-19 00:51

歐軟體一哥 Q2獲利大減

2019-07-18 23:19

臉書推數位幣 G7潑冷水

2019-07-18 23:18

糗！全球第一個推出5G國家 用戶卻喊難用

2019-07-18 22:22

日媒：伊朗敦促日英德法等國勿參加美國籌組地中海聯盟

2019-07-18 21:52

影／馬斯克新創「生物駭客」企業 盼在人腦內植晶片

2019-07-18 16:46

潛在危害堪比911？臉書默許Libra與支付寶、微信競爭

2019-07-18 15:03

陸資縮手 外國人買美房產金額減36％

2019-07-18 14:10

日精準向南韓發動貿易戰 兩國恩怨情仇尚未消弭

2019-07-18 12:33

美日協商小型貿易協定 日官員：近期可望有消息

2019-07-18 09:50

熱浪襲美警告！22州、華府地區週末飆高溫

2019-07-18 09:46

中國人縮手 海外買家買美國房產金額銳減36％

2019-07-18 08:28

Netflix美國市場Q2意外流失訂戶 盤後股價大跌13%

2019-07-18 08:02

半導體設備廠 不看淡今年

2019-07-18 00:29

Fed可能降息…美銀放款業務罩烏雲

2019-07-18 00:28

愛立信Q2獲利 不如預期

2019-07-18 00:27

歐盟反壟斷 要查亞馬遜

2019-07-18 00:26

高通反托辣斯判決 官方要求暫緩執行

2019-07-18 00:26

G7財長會 聚焦數位稅、加密幣

2019-07-18 00:26

鮑爾一席話 加深降息預期

2019-07-18 00:25

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

伊爾艾朗專欄／歐洲投資人 小心無基之彈

2019-07-13 23:11

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:23

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31
看更多

熱門文章

不斷更新╱「涼宮春日的憂鬱」動畫工作室遭人縱火 33人死亡

2019-07-18 20:18

兩輛賓士變一船煤礦 金正恩瞞天過海 戲耍五國

2019-07-18 10:00

男童稱自己是黛妃轉世？ 細數身世嚇壞家人

2019-07-18 14:17

情侶做愛雙雙從9樓摔下 女當場死男沒事回派對繼續嗨

2019-07-18 12:13

孤獨死悲劇！按時轉帳繳房租 老翁早已死逾十年成木乃伊

2019-07-18 16:45

影／日本京都動畫疑遭汽油縱火 工作室全毀近40傷傳數人罹難

2019-07-18 12:17

日警問縱火京都動畫動機 41歲嫌犯怒回：抄襲

2019-07-18 17:02

日本京都動畫遭持汽油縱火 工作室全毀7到8人傷勢嚴重

2019-07-18 11:16

糗！全球第一個推出5G國家 用戶卻喊難用

2019-07-18 22:22

京阿尼縱火案傳台灣學生實習 駐日代表處未接到傷亡訊息

2019-07-18 22:21

京都動畫大火33死35傷 專家推論：爆燃助長火勢

2019-07-18 22:15

暴力鎮壓！青少年臉部中52發橡膠彈 16發在眼睛

2019-07-18 10:58

遭踢出F-35戰機計畫 土耳其要美國收回「無法修補」的錯誤

2019-07-18 09:05

印尼正妹法官爆紅 超狂背景被起底

2019-07-18 21:57

新娘PO網問「伴娘服哪裡醜？」 留言一片倒：真心不騙醜到爆

2019-07-18 12:39

為找回愛犬他PO天價懸賞文 網友驚：找到就發大財了

2019-07-18 10:01

遭踢出F-35戰機計畫 土耳其聲明：請美國收回錯誤

2019-07-18 10:32

「京都動畫」遭縱火死亡數恐達兩位數 動漫迷：動漫國殤日

2019-07-18 14:33

影／比金字塔還古老！耶路撒冷發現9千年前「大都市」

2019-07-18 13:10

制裁北韓出現大漏洞！揭露金正恩如何取得賓士豪車

2019-07-18 18:01

中美談判僵局 胡錫進：中方堅持三點立場

2019-07-18 17:41

驚天縱火至少16死 京都動畫曾收殺人郵件

2019-07-18 18:04

屍體突睜開眼想喝水 印度男「復活」嚇壞眾人

2019-07-18 15:03

「現場很恐怖」日本京都動畫遭縱火 目擊者：聽到2-3次爆炸聲

2019-07-18 14:02

少年派對強暴少女案 美法官稱：他來自好的家世背景 不該被判重刑

2019-07-18 15:19

此蟻非彼雨！英氣象雷達將蟻群誤為雲雨

2019-07-18 12:29

影／超級監獄度餘生！大毒梟古茲曼恐「比死還慘」

2019-07-18 12:56

中國人縮手 海外買家買美國房產金額銳減36％

2019-07-18 08:28

貿易戰疑慮未除、企業財報好壞參半 美股走低

2019-07-18 07:07

Netflix美國市場Q2意外流失訂戶 盤後股價大跌13%

2019-07-18 08:02

少女舉假槍遭警察開槍擊斃 影片揭警上手銬才救人

2019-07-18 10:16

孩子洗澡洗到鉛中毒？ 澳洲媽提醒小心家中浴缸

2019-07-18 14:48

不滿兒「只考差一分」被同學嘲笑 越南父持巨棍上門理論

2019-07-18 20:36

「涼宮春日的憂鬱」動漫工作室遭縱火 死亡增至27人

2019-07-18 18:20

確保皇位繼承人安全 日本文仁親王父子搭不同航班出遊

2019-07-18 19:45

「客戶」安全疑慮 美無人機技術供應商終止與大疆合作

2019-07-18 10:34

梅伊卸任前重申中英聯合聲明 北京：還是醒醒吧

2019-07-18 17:26

接見諾獎得主狀況外 川普蠢問題連發還裝懂

2019-07-18 11:52

伊朗在波斯灣扣押「走私」外國油輪 12名船員被抓

2019-07-18 20:23

因應日本「白名單」除名 南韓反制措施下周定案

2019-07-18 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top