「亞馬遜加速器」助獨立賣家一臂之力？暗藏玄機？

2019-07-19 03:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



亞馬遜（Amazon）正在幫平台的獨立賣家提供行銷協助、產品評價、以及顯眼的廣告等。但條件是：亞馬遜將有權隨時以固定價格（常是1萬美元）買下賣家的品牌。

華爾街日報報導，根據這項名為「亞馬遜加速器」（Amazon Accelerator）合約內容，亞馬遜能在通知60天後買下將賣家品牌。這項計畫是亞馬遜推動為自家品台穩定取得獨家品牌的策略之一。獲知亞馬遜這個計畫的商家表示，這是第一個允許亞馬遜直接掌控其網站第三方品牌的銷售計畫。

這項計畫為邀請加入制，但賣家也能選擇不加入，且唯有同意加入這個計畫的品牌才有可能被收購。知情人士表示，亞馬遜目前尚未收購任何品牌。

亞馬遜正因策略遭指控不利競爭，而遭到來自監管當局的嚴加檢視。歐盟正在調查亞馬遜是否涉嫌犧牲其網站的第三方賣家，提振自家銷售，包括竊取這些商家的未公開數據後，再與這些商家競爭。

在16日聚焦於線上平台與市場主導力量的國會聽證會上，亞馬遜負責競爭事務的副法務長薩頓（Nate Sutton）駁斥外界對於亞馬遜運用市場主導力量排擠其他賣家的說法，他也提交一份聲明，列舉出好幾項有利於賣家的計畫，例如支持手工藝品銷售的「亞馬遜手工商品」（Amazon Handmade）計畫，不過聲明並未提及「亞馬遜加速器」品牌收購計畫。

一名亞馬遜代表則表示，亞馬遜加速器計畫為賣家創造新的商機，也讓顧客能有更多的高品質產品選擇。

根據已加入、或被洽詢加入意願的賣家指出，若販售寵物配件、洗碗精及電子設備等商家選擇加入，）將能在亞馬遜擠滿商品的網站上，獲得更多關注：產品會被放到顯眼的位置，還能免費觀看買家評論（亞馬遜Vine計畫允許商家付費請獨立評論員撰寫評論，以補足一般顧客的評論）。

不過，一些賣家認為，亞馬遜不應該讓願意參與「亞馬遜加速器」品牌的商家擁有競爭優勢。一位了解亞馬遜加速器計畫、但要求匿名以避免觸怒亞馬遜的賣家認為：「亞馬遜承諾給與這些公司額外的曝光與行銷，對其他賣家完全不公平。這是決定權全由一方掌控的虛假合作關係。」

一位亞馬遜代表說，亞馬遜比其他零售商更開放面對獨立賣家，「亞馬遜自有品牌產品只占我們零售銷售總額的1%。這個比率遠低於其他零售商，許多零售商的自有品牌銷售占比達到25%以上」。

華爾街日報取得的一份機密合約顯示，這項合約授予亞馬遜一些不可撤銷的權利，能夠「取得所有獨家品牌的全部權利、名稱、利益，以及與獨家品牌相關的所有商譽」。

這份合約把收購價格定在1萬美元，但在出售品牌後，商品設計、商標、與商業機密仍歸商家所有，參與計畫的商家仍可望以不同的品牌名稱販售相同的產品，並擁有未加入加速器計畫的品牌權利。

亞馬遜是在2018年春季推出加速器計畫，並已邀請美國、印度與中國的商家加入。

華爾街日報採訪的一些商家拒絕加入，原因是要發展一個不管成功度多高、未來卻要以固定價格出售的品牌，並不合理。

兩位加入計畫的商家則認為，這能讓產品上市之路更加平順、銷售也更快速，即便品牌若能獲長期成功，可能會被亞馬遜收購。亞馬遜要求加入者簽署一份保密協議。

一家加入加速器計畫的中國獨立賣家說，亞馬遜曾向他洽購一項特別的電子產品，並要求他列出最暢銷的產品清單，建議把售價定在比最熱銷商家的價格低25%的水準。

他的產品在獲得加速器計畫批准後，便能成為亞馬遜這個商標品牌的獨家供貨商。他認為，亞馬遜的目標，是要排除像他這種的中介者，但他仍加入計畫，因為他認為能在短期內獲得大量訂單，因為亞馬遜也有讓產品成功的誘因。

華爾街日報取得的合約顯示，亞馬遜在收購一個品牌後，這個品牌的原擁有者仍將是亞馬遜的獨家供應商兩年，之後亞馬遜便能為該品牌尋找其他貨源。

Francissen Rafelson Schick LLP專攻電商領域的律師拉夫森說：「你是想在產品成功後、招來亞馬遜的競爭還被完全踢出市場？還是想在產品成功後雖然被亞馬遜踢出市場，但能得到1萬美元？亞馬遜正試圖以合約合法化他們的所作所為。」