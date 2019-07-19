九大央行政策路線 各有考量

2019-07-19 01:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美中貿易戰陷入僵持、全球經濟表現疲弱，通膨率持續低於目標等眾多不確定性，促使南韓央行18日意外降息1碼，同時美聯準會（Fed）等主要央行也暗示利率攀峰，準備下調利率。以下為彭博經濟研究彙整全球主要央行2019年面臨的問題，以及可能的政策回應。

美聯準會今年底前預料將降息2碼，利率區間上限將從2.5%降至2%。Fed主席鮑爾已幾乎明示本月將降息，問題在於降息2碼或更謹慎的只降1碼。彭博經濟學家預測，Fed 7月降息1碼後，會引導市場預測第二次降息將落在12月。

歐洲央行（ECB）今年底前可能降息0.1個百分點，從負0.4%降至負0.5%。經濟學家預期，ECB將在9月前調降存款利率，並在年底前重新啟動量化寬鬆（QE）政策。日本銀行（央行）年底前都可能維持基準利率於負0.1%，但多數經濟學家預期日銀將在某個時點實施額外的寬鬆政策。

此外，澳洲央行已重返寬鬆陣營，將暫停調整利率一段時間，但仍可能進一步降息，市場預期未來12個月將再降息1碼，把現為1%的利率降至0.75%。紐西蘭央行今年底前也可能再降息1碼，由1.5%降至1.25%。

經濟學家也預測，中國當局將因經濟前景疲軟，財政和貨幣政策雙管齊下刺激經濟，包括調降存準率。

其他今年底前預料將按兵不動的主要央行包括英國、加拿大及瑞士。英國央行在今年底的利率預估將維持在目前的0.75%。英國脫歐的不確定性和全球經濟成長放緩，已使英國經濟減緩，下半年幾個不利因素可望消退，成長率將低於趨勢水準。多數觀察人士認為加國央行將維持利率於1.75%直至2020年。瑞士央行年底前預料將都維持利率於負0.75%的水準。