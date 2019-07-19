南韓抵制日貨 恐兩敗俱傷

2019-07-19 01:27 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



日韓政治爭端持續延燒，南韓消費者抵制日貨的情緒愈來愈高，不僅衝擊優衣庫（Uniqlo）及麒麟（Kirin）等日本知名品牌業績展望，也將不利南韓消費支出前景，且南韓民眾抵制赴日旅遊，也讓旅遊業蒙上陰影。

日經新聞報導，在日本7月管制三項出口到南韓的關鍵半導體材料後，南韓的Instagram（IG）及其他社群媒體掀起抵制日本的風潮。

分析師指出，南韓民眾抵制日系品牌，也可能影響南韓的消費支出前景。

分析師也表示，這股抵制潮可能殃及日本觀光及旅遊業，並衝擊南韓旅行社的業績。