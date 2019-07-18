避險基金天王達里歐：QE時代將盡 黃金是投資首選

2019-07-18 23:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，當前的低利率和量化寬鬆時代可能即將結束，而他認為，市場可能正接近典範移轉（paradigm shift）的時刻，在這個可見到資本主義者與社會主義者衝突不斷升溫的新市場型態中，他的因應之道就是「黃金」。

這位億萬富豪在發布於LinkedIn的一篇6,000字文章中表示：「我認為，考慮在投資組合中加入黃金，會是兼顧降低風險與強化報酬的做法。」

達里歐認為，貨幣政策正在協助債務人或債權人之間擺盪，而且是以犧牲另一方做為代價，而這個政策鐘擺的下一步可能會造成一個債務貨幣化與貨幣貶值的新時代。

達里歐表示：「現在值得深思的一個重要問題是，在一個伴隨大量即將到期的債務，以及資本主義者與社會主義者有明顯內在衝突與外部衝突的通貨再膨脹環境中，哪一種投資將表現良好。」

達里歐表示，投資人已被推向股票以及具有類似股票報酬的其他資產，這結果導致太多人持有這類證券，很可能會面臨報酬降低的情況。他說：「我認為這些不太可能有良好的實質報酬投資，而那些最可能表現良好的，將是那些在貨幣價值被貶低與國內外有大幅衝突時能表現良好的資產，像是黃金」。

達里歐還指出，當前我們所處的市場型態極有可能在這樣的情況下結束，首先，實質利率報酬被推到如此低檔，以至於持有債務的投資人將不願持有，並且開始轉向他們認為更好的標的；與此同時，為這些債務融資的龐大資金需求將導致「大壓迫」（big squeeze）。

達里歐說，未來將必須把「被貨幣化的龐大赤字、貨幣貶值與大幅增稅進行某種程度的結合」，而這樣的情況可能會加劇資本主義者「有產者」與社會主義「無產者」之間的衝突。