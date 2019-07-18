親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
京都動畫遭縱火
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

避險基金天王達里歐：QE時代將盡 黃金是投資首選

2019-07-18 23:19經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，當前的低利率和量化寬鬆時代可能即將結束，而他認為，市場可能正接近典範移轉（paradigm shift）的時刻，在這個可見到資本主義者與社會主義者衝突不斷升溫的新市場型態中，他的因應之道就是「黃金」。

這位億萬富豪在發布於LinkedIn的一篇6,000字文章中表示：「我認為，考慮在投資組合中加入黃金，會是兼顧降低風險與強化報酬的做法。」

達里歐認為，貨幣政策正在協助債務人或債權人之間擺盪，而且是以犧牲另一方做為代價，而這個政策鐘擺的下一步可能會造成一個債務貨幣化與貨幣貶值的新時代。

達里歐表示：「現在值得深思的一個重要問題是，在一個伴隨大量即將到期的債務，以及資本主義者與社會主義者有明顯內在衝突與外部衝突的通貨再膨脹環境中，哪一種投資將表現良好。」

達里歐表示，投資人已被推向股票以及具有類似股票報酬的其他資產，這結果導致太多人持有這類證券，很可能會面臨報酬降低的情況。他說：「我認為這些不太可能有良好的實質報酬投資，而那些最可能表現良好的，將是那些在貨幣價值被貶低與國內外有大幅衝突時能表現良好的資產，像是黃金」。

達里歐還指出，當前我們所處的市場型態極有可能在這樣的情況下結束，首先，實質利率報酬被推到如此低檔，以至於持有債務的投資人將不願持有，並且開始轉向他們認為更好的標的；與此同時，為這些債務融資的龐大資金需求將導致「大壓迫」（big squeeze）。

達里歐說，未來將必須把「被貨幣化的龐大赤字、貨幣貶值與大幅增稅進行某種程度的結合」，而這樣的情況可能會加劇資本主義者「有產者」與社會主義「無產者」之間的衝突。

達里歐表示：「在這樣的世界裡，持有現金和債券將不再安全。」「現在是提問的好時機：當多數準備貨幣的央行官員想要讓他們的貨幣在法定貨幣體系中貶值時，什麼會是下一個最佳的貨幣或財富儲存工具。」

避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）認為...
避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）認為，低利率和量化寬鬆時代即將結束，黃金會是表現良好的資產。（圖／美聯社）
分享

債務量化寬鬆
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

日媒：伊朗敦促日英德法等國勿參加美國籌組地中海聯盟

2019-07-18 21:52

影／馬斯克新創「生物駭客」企業 盼在人腦內植晶片

2019-07-18 16:46

潛在危害堪比911？臉書默許Libra與支付寶、微信競爭

2019-07-18 15:03

陸資縮手 外國人買美房產金額減36％

2019-07-18 14:10

日精準向南韓發動貿易戰 兩國恩怨情仇尚未消弭

2019-07-18 12:33

美日協商小型貿易協定 日官員：近期可望有消息

2019-07-18 09:50

熱浪襲美警告！22州、華府地區週末飆高溫

2019-07-18 09:46

中國人縮手 海外買家買美國房產金額銳減36％

2019-07-18 08:28

Netflix美國市場Q2意外流失訂戶 盤後股價大跌13%

2019-07-18 08:02

日韓貿易戰燒 產業恐受累

2019-07-18 01:40

中國連三月減持美債

2019-07-18 01:32

G2各挨50大板 台廠無虞

2019-07-18 01:31

鮑爾憂低通膨 月底降息預期增溫

2019-07-18 00:32

半導體設備廠 不看淡今年

2019-07-18 00:29

Fed可能降息…美銀放款業務罩烏雲

2019-07-18 00:28

愛立信Q2獲利 不如預期

2019-07-18 00:27

歐盟反壟斷 要查亞馬遜

2019-07-18 00:26

高通反托辣斯判決 官方要求暫緩執行

2019-07-18 00:26

G7財長會 聚焦數位稅、加密幣

2019-07-18 00:26

鮑爾一席話 加深降息預期

2019-07-18 00:25

史丹福大學校園出現吊人套索 疑為仇恨犯罪

2019-07-17 23:03

曾多次神預測危機 這位大空頭押注明年美國利率接近零

2019-07-17 20:42

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

伊爾艾朗專欄／歐洲投資人 小心無基之彈

2019-07-13 23:11

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:23

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

不斷更新╱「涼宮春日的憂鬱」動畫工作室遭人縱火 33人死亡

2019-07-18 20:18

兩輛賓士變一船煤礦 金正恩瞞天過海 戲耍五國

2019-07-18 10:00

男童稱自己是黛妃轉世？ 細數身世嚇壞家人

2019-07-18 14:17

情侶做愛雙雙從9樓摔下 女當場死男沒事回派對繼續嗨

2019-07-18 12:13

孤獨死悲劇！按時轉帳繳房租 老翁早已死逾十年成木乃伊

2019-07-18 16:45

影／日本京都動畫疑遭汽油縱火 工作室全毀近40傷傳數人罹難

2019-07-18 12:17

日本京都動畫遭持汽油縱火 工作室全毀7到8人傷勢嚴重

2019-07-18 11:16

日警問縱火京都動畫動機 41歲嫌犯怒回：抄襲

2019-07-18 17:02

川普嗆聲重啟關稅戰 3,250億美元陸貨成箭靶

2019-07-18 01:33

眾院通過強烈譴責 川普竟樂不可支

2019-07-18 01:05

糗！全球第一個推出5G國家 用戶卻喊難用

2019-07-18 22:22

京阿尼縱火案傳台灣學生實習 駐日代表處未接到傷亡訊息

2019-07-18 22:21

暴力鎮壓！青少年臉部中52發橡膠彈 16發在眼睛

2019-07-18 10:58

遭踢出F-35戰機計畫 土耳其要美國收回「無法修補」的錯誤

2019-07-18 09:05

新娘PO網問「伴娘服哪裡醜？」 留言一片倒：真心不騙醜到爆

2019-07-18 12:39

京都動畫大火33死35傷 專家推論：爆燃助長火勢

2019-07-18 22:15

遭踢出F-35戰機計畫 土耳其聲明：請美國收回錯誤

2019-07-18 10:32

為找回愛犬他PO天價懸賞文 網友驚：找到就發大財了

2019-07-18 10:01

印尼正妹法官爆紅 超狂背景被起底

2019-07-18 21:57

「京都動畫」遭縱火死亡數恐達兩位數 動漫迷：動漫國殤日

2019-07-18 14:33

影／比金字塔還古老！耶路撒冷發現9千年前「大都市」

2019-07-18 13:10

制裁北韓出現大漏洞！揭露金正恩如何取得賓士豪車

2019-07-18 18:01

中美談判僵局 胡錫進：中方堅持三點立場

2019-07-18 17:41

屍體突睜開眼想喝水 印度男「復活」嚇壞眾人

2019-07-18 15:03

驚天縱火至少16死 京都動畫曾收殺人郵件

2019-07-18 18:04

「現場很恐怖」日本京都動畫遭縱火 目擊者：聽到2-3次爆炸聲

2019-07-18 14:02

此蟻非彼雨！英氣象雷達將蟻群誤為雲雨

2019-07-18 12:29

影／超級監獄度餘生！大毒梟古茲曼恐「比死還慘」

2019-07-18 12:56

少年派對強暴少女案 美法官稱：他來自好的家世背景 不該被判重刑

2019-07-18 15:19

中國人縮手 海外買家買美國房產金額銳減36％

2019-07-18 08:28

貿易戰疑慮未除、企業財報好壞參半 美股走低

2019-07-18 07:07

Netflix美國市場Q2意外流失訂戶 盤後股價大跌13%

2019-07-18 08:02

少女舉假槍遭警察開槍擊斃 影片揭警上手銬才救人

2019-07-18 10:16

11起反補貼措施 WTO裁決美違規 大陸有權報復

2019-07-18 00:48

日韓貿易戰燒 產業恐受累

2019-07-18 01:40

孩子洗澡洗到鉛中毒？ 澳洲媽提醒小心家中浴缸

2019-07-18 14:48

華為移出黑名單 須美國國會批准

2019-07-18 01:32

「涼宮春日的憂鬱」動漫工作室遭縱火 死亡增至27人

2019-07-18 18:20

「客戶」安全疑慮 美無人機技術供應商終止與大疆合作

2019-07-18 10:34

確保皇位繼承人安全 日本文仁親王父子搭不同航班出遊

2019-07-18 19:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top