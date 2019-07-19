IMF總裁選戰 白熱化

2019-07-19 01:33 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



分享 facebook 國際貨幣基金（IMF）下任總裁選戰持續升溫，多位競逐者已經開始向主要國家財政部長拉票，不過，七大工業國（G7）財金首長18日在法國香堤開會，「順便」討論IMF新總裁人選時卻陷入僵局，歐洲各國希望能在7月底前討論出共同提名的人選。

現任總裁拉加德已向IMF請辭、將於今年9月12日卸任，為10月底接任歐洲央行（ECB）下任總裁做準備。IMF過去11位總裁都來自歐洲，這次競逐者也多來自歐洲國家；歐盟各國財長已表態，將一致支持單一的IMF總裁候選人，其中許多人選都是歐元現任或前任財長。

不過，G7財金首長會18日對IMF新任總裁人選的討論卻未取得太多進展，各國仍對可能人選有歧見。荷蘭府力捧前財政部長戴松布倫。他於2012-2017年擔任荷蘭財長，是處理歐債危機的老將，曾先後與IMF攜手敲定賽普勒斯與希臘的紓困協議。他雖得罪一些南歐國家，但他的危機處理與妥協能力也獲得歐元區財金機構的尊敬，被認為是公正且有技巧的協調者。

其他可能人選包括英國央行總裁卡尼、芬蘭央行總裁芮恩、葡萄牙財長沈德諾及西班牙財長卡維諾（女）等。不過卡維諾表示，她對現職相當滿意，沒有異動計畫。

卡尼雖是極具條件的候選人，但一些歐洲官員質疑他並非「十足的歐洲人」。不過歐洲可能面臨新興市場的挑戰。