Fed月底開會 可能鷹式降息

2019-07-19 01:33 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



Fed預料7月底將降息。 路透 分享 facebook 美國聯準會（Fed）的貨幣政策決策機構聯邦公開操作市場委員會（FOMC）7月底預料將降息，但經濟學家預期，這次十位擁有投票權的委員中，至少二人會對降息提出「異議」，呈現「鷹式降息」情況，這也將使「7月降2碼、年內降3碼」的機率下降。

彭博資訊調查顯示，經濟學者認為堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治女士與波士頓聯準銀行總裁羅森格倫將反對降息，兩人都擔心放鬆信用會使金融市場的風險升高。另外，理事夸利斯上周也表示美國「經濟非常堅強」；若他投下「異議」票，將是2005年來第一位提出「異議」的理事。

分享 facebook 亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克與里奇蒙聯準銀行總裁巴金斯（今年都無投票權）上周也質疑降息的必要性，因為失業仍低，且經濟表現堅實。兩人在會議中都有發言權。

經濟學者表示，若有決策官員在這次會議上表示「異議」，雖不可能阻止降息，卻可能確保只降1碼、而非2碼，也使市場預期今年內將降息3碼的可能性落空。

美銀美林美國經濟主管梅耶表示，有決策委員表示「異議」，會傷害Fed信譽及訊息強度，「若持續出現異議，市場將開始懷疑Fed落實適當政策的能力」。

富國銀行資深經濟學者豪斯指出，「我們可能看到一次『鷹式』降息；雖然會降，但決策聲明可能會壓低進一步降息的必要性」。

曾任費城聯準銀行總裁的普洛瑟說，這次會議可能凸顯「決策委員會高度分裂」，無論如何決策，都會有委員不滿，使Fed陷入「沒有贏家」的窘境。