美鋁下修今年全球需求

2019-07-19 01:31 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國鋁業公司（Alcoa）17日下修今年全球鋁需求預測，是過去三個月來第二度調降，加深貿易摩擦使這種工業用金屬需求縮減的顧慮。

美鋁在發布第2季財報時表示，今年全球鋁供應量將比需求量少100萬至140萬公噸，比4月時估計的供應短缺量縮小，反映貿易緊張和總體經濟逆風削弱中國乃至於世界其他地區的需求。

過去一年來，受美中貿易戰恐衝擊需求的顧慮打擊，美鋁股價已腰斬，美鋁12個月目標股價則遭分析師砍到逾兩年來最低。

據美鋁預測，今年鋁的用量將增加1.25%至2.25%，也低於原先估計的增加2%至3%。但美鋁執行長哈維在法說會上表示，中國若是進一步推出經濟刺激措施，可能帶動基礎建設投資，進而助長鋁的需求。

美鋁估計目前全球精煉鋁庫存量為1,070萬噸，其中約半數被視為「未申報庫存」。哈維指出，約有250萬噸交易所追蹤不到的鋁庫存位於中國。

同日美鋁公布的財報顯示，第2季不計一次性項目的虧損比分析師預期小，而稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為4.55億美元，則優於彭博訪調分析師平均預估的4.307億美元。

美鋁表示，旗下能源銷售成長和原物料成本降低，協助抵銷鋁土和鋁價格下跌的影響。