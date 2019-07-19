美國房市掀起外資撤離潮

2019-07-19 01:31 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 季晶晶 ／綜合報導



海外經濟成長放緩、中國資本管制趨嚴等利空，導致外國買家加速撤離美國房市，特別是中國買家的購屋總金額銳減少56%，也打擊了紐約、邁阿密與加州等高端房屋市場。

分享 facebook 過去兩年間，外國買家在美國購屋的總成交已下降一半，為紐約市、邁阿密及加州一些城市的高端房地產市場帶來新衝擊。根據全美房地產經紀人協會（NAR）17日發布的報告，在截至3月底的一年間，外國買家購買房產的總金額比一年前大減36％。

報告說，外國買家購買的數量和平均成交價雙雙下滑。在這段期間，外國人共買了18萬3,100筆美國房產，總金額約779億美元，遠低於一年前的26萬6,800筆，總價值為1,210億美元。

這些外國買家支付的成交價中位數是28萬600美元，雖高於全部買家的25萬9,600美元，但不如前一年的29萬400美元。

全美房地產經紀人協會首席經濟學家勞倫斯．尹（音譯）說：「有許多因素交錯在一起，包括外國經濟成長放緩、中國資本管制趨嚴、美元走強，以及待售房屋不多，導致外國買家縮手。減幅也相當驚人，意味對在美置產的信心下降。」

房產經紀人也說，在試圖出售邁阿密、紐約、南加州及西雅圖等地的高級公寓或豪宅時，外國買家減少帶來的痛苦非常明顯。

中國人雖然連續第七年成為最大買家，但中國買家的買房金額年比銳減56%，縮幅為所有外國買家中最大。

今年中國經濟成長放緩，中國政府也加強管控購買國外房產的現金外流，當前的政治氣候可能也讓中國人不想買美國房地產。

今年第1季，中國買家在海外購房網站「居外網」（Juwai.com）詢問美國房地產的次數也比一年前減少27.5%，而在過去五季中有四季下滑。

Juwai.com執行長羅雪欣表示：「我們稱之為川普效應，結合了反中政治語言、打壓簽證申請，當然還有加徵關稅等因素。川普效應削弱了中國人對美國房產需求的部分驅動因素，包括為在美留學的學生買房，以及美國是安全投資的聲譽。」