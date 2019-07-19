IBM營收 連四季下滑

2019-07-19 01:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



IBM上季獲利優於預期，但營收連續第四季下滑，主因為傳統硬體銷售放緩，且公司為了因應運算潮流正重新調整旗下事業。

IBM 18日公布，第2季營收比去年同期減少4.2%至191.6億美元，符合市場預期。但拜努力縮減旗下利潤率較低事業之賜，上季獲利年增3.9%至25億美元，調整後每股盈餘3.17美元，優於分析師所料。

分享 facebook IBM上季雲端事業持續成長，營收增加5%至48億美元，然而增幅不如微軟雲端事業同期的41%。其他事業的營收持續下滑，例如資訊科技（IT）服務部門同季營收年減6.7%至68.4億美元，因IBM正逐漸縮減利潤較差的業務，導致這類設備的銷售額下降。另外，美元走強也使IBM的海外營收因匯損而減少約5億美元。

IBM財務長卡瓦納（James Kavanaugh）表示，營收下滑可歸因於大型主機等傳統硬體銷售放緩，比去年減少近20%。去年推出的新款電腦刺激銷售，因此墊高了比較基期。

在客戶競相轉向雲端運算之際，IBM已落後競爭對手微軟和亞馬遜；雲端服務讓企業不需要再購買及維護自家系統。IBM競爭對手靠著雲端服務銷售持續帶動營收強勁成長，反觀IBM的營收卻持續萎縮。

IBM上周剛完成對雲端軟體業者紅帽（Red Hat）的收購案，為該公司歷來金額最高的收購案，期望藉此提振營收。卡瓦納說，併購紅帽能在未來五年幫助公司每年營收提升兩個百分點。