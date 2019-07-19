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Netflix警訊 美訂戶流失

2019-07-19 01:37經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

Netflix上季在美國市場流失13萬名訂戶，為2011年以來首見，也遠遜於市場...
Netflix上季在美國市場流失13萬名訂戶，為2011年以來首見，也遠遜於市場預估的增加35.2萬人。 路透
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全球影音串流巨擘Netflix第2季美國訂閱用戶數下滑，為八年來首見，且上季的海外新增訂戶數也未達標，拖累股價18日早盤重挫約10%。如今，Disney+及蘋果Apple TV+等對手串流平台的威脅，更讓Netflix的未來展望蒙上陰影。

Netflix上季營收成長26%至49.2億美元，略低於市場預期，經調整後的每股盈餘（EPS）為60美分，則優於分析師預期，但遜於去年同期的85美分。Netflix股價18日早盤股價重挫約10.3%。

Refinitiv數據顯示，Netflix上季在美國市場流失13萬名訂戶，為2011年以來首見，也遠遜於市場預估的增加35.2萬人；上季海外市場付費訂戶數則增加283萬人，不如市場預期的480萬人，主因是上季新推出內容的吸引力不如預期、且部分市場漲價抑制成長。Netflix年初漲價幅度高達18%。

不過，Netflix執行長哈斯汀仍樂觀預期，今年底的訂戶數增幅將超過去年。隨著爆紅影集《怪奇物語》及《勁爆女子監獄》全新一季陸續登場，Netflix預估，第3季美國市場將重返「正常的成長軌道」，增加80萬名美國訂戶。

Netflix也在17日表示，未來三個月內將在印度推出低價版的純行動服務，希望搶攻印度市場。

串流市場競爭日益激烈，迪士尼Disney+、蘋果Apple TV+、華納的HBO Max，以及NBC環球公司都準備在近幾個月進軍串流影音市場，且對手正相繼取回熱門影集的獨家播映權，在Netflix片單上人氣最高的《六人行》及《辦公室瘋雲》即將在明、後年下架。但Netflix說，失去這些節目反倒能「騰出更多預算製作原創節目。」

Netflix將未來寄望於擴展海外市場，並推出更多原創電視影集、電影及紀錄片，盼藉此吸引新用戶，同時留住既有用戶。分析師預期Netflix今年將投資150億美元打造原創節目。

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