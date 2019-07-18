親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
京都動畫遭縱火
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

京都動畫縱火案傳台灣學生實習 駐日代表處未接到傷亡訊息

糗！全球第一個推出5G國家 用戶卻喊難用

糗！全球第一個推出5G國家 用戶卻喊難用

2019-07-18 22:22聯合報 記者羅方妤╱即時報導

英國金融時報報導，南韓今年4月成為全球第一個推出5G服務的國家，希望藉此改寫全球科技里程碑。但由於5G服務品質不佳，業者正面對愈來愈高的批評聲浪。

全球移動通信系統（GSM）數據顯示，南韓誇耀其5G滲透率世界最高，逾160萬用戶在6月底轉為5G，占目前全球5G用戶的77%。

由於政府慷慨補助和業者大力行銷，5G智慧型手機在南韓賣得很好，5G服務在南韓滲透得比4G還快。

美國推出5G服務的時間只比南韓慢了數小時，而南韓目前的5G用戶是美國的14倍。

南韓電信業者表示，5G的速度可達4G的100倍，但實際上並沒有真的達到標準。

分析師將5G服務品質不佳歸咎於全國基地台覆蓋率不足。鮮京證券分析師金永佑（譯音）表示：「基地台數量不足。業者必須盡快擴大設備投資，以解決問題。」

南韓政府估計，韓國電信（KT Corp）、鮮京電信（SK Telecom）和LG Uplus等業者，今年光是5G技術就投資至少26億美元（約合台幣780億元），因為南韓對5G寄予厚望，希望新科技能帶動資訊科技成長。

5G技術預期能提供更高水準的高速網路連線，實現更先進的資訊科技服務，例如人工智慧、自動化駕駛、虛擬實境（VR）和擴增實境（AR），但許多用戶對他們的5G使用經驗失望。

一名電信公司職員表示：「5G下載電影的速度確實有比4G手機快，但沒有達到我預期的速度，而且我在一些地方還遇到收訊問題。手機這麼貴，如果沒有太多特點，我看不出有什麼好處。」

電信業者正急於建造更多基地台和推出新的服務內容，以提升服務品質。政府資料顯示，業者在南韓境內建造大約6萬3千座基地台，但數量只有4G基地台的7%。

分析師表示，使用華為設備的LG Uplus推出5G服務後，增加在國內的市占率。但他們或許很快會面臨問題，因為美國正在施壓盟邦不要使用中國大陸的5G設備。

隨著三星8月打算推出5G旗艦螢幕摺疊機，智慧型手機製造商5G市場競爭預期下半年會加劇。

中國大陸的廠商預計會以平價5G手機加入競爭，蘋果也預期在明年推出第一支5G版本iPhone，將加快美國使用習慣改變。

南韓是第一個推出5G服務的國家，如今用戶卻大喊難用。（路透）
南韓是第一個推出5G服務的國家，如今用戶卻大喊難用。（路透）
分享

南韓基地台
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

日媒：伊朗敦促日英德法等國勿參加美國籌組地中海聯盟

2019-07-18 21:52

影／馬斯克新創「生物駭客」企業 盼在人腦內植晶片

2019-07-18 16:46

潛在危害堪比911？臉書默許Libra與支付寶、微信競爭

2019-07-18 15:03

陸資縮手 外國人買美房產金額減36％

2019-07-18 14:10

日精準向南韓發動貿易戰 兩國恩怨情仇尚未消弭

2019-07-18 12:33

美日協商小型貿易協定 日官員：近期可望有消息

2019-07-18 09:50

熱浪襲美警告！22州、華府地區週末飆高溫

2019-07-18 09:46

中國人縮手 海外買家買美國房產金額銳減36％

2019-07-18 08:28

Netflix美國市場Q2意外流失訂戶 盤後股價大跌13%

2019-07-18 08:02

日韓貿易戰燒 產業恐受累

2019-07-18 01:40

中國連三月減持美債

2019-07-18 01:32

G2各挨50大板 台廠無虞

2019-07-18 01:31

鮑爾憂低通膨 月底降息預期增溫

2019-07-18 00:32

半導體設備廠 不看淡今年

2019-07-18 00:29

Fed可能降息…美銀放款業務罩烏雲

2019-07-18 00:28

愛立信Q2獲利 不如預期

2019-07-18 00:27

歐盟反壟斷 要查亞馬遜

2019-07-18 00:26

高通反托辣斯判決 官方要求暫緩執行

2019-07-18 00:26

G7財長會 聚焦數位稅、加密幣

2019-07-18 00:26

鮑爾一席話 加深降息預期

2019-07-18 00:25

史丹福大學校園出現吊人套索 疑為仇恨犯罪

2019-07-17 23:03

曾多次神預測危機 這位大空頭押注明年美國利率接近零

2019-07-17 20:42

課徵數位稅遭美調查 法財長：不放棄原定計畫

2019-07-17 20:39

日韓貿易戰 美新任亞太助卿承諾助化解僵局

2019-07-17 20:32

華爾街三大銀行 Q2報佳音

2019-07-17 00:09

銀行、航空業跨界合作 推定存利息換哩程數

2019-07-17 00:09

Burberry新品夯 銷售升溫

2019-07-17 00:09

亞馬遜會員日業績熱 可望超越網購星期一

2019-07-17 00:09

G7疾呼：全球擴張財政

2019-07-17 00:08

歐盟對美貿易順差擴大

2019-07-17 00:08

美從嚴審查外資效應 律師事務所爆搶才大戰

2019-07-17 00:08

美經濟穩健 Fed決策詭譎

2019-07-17 00:06

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

伊爾艾朗專欄／歐洲投資人 小心無基之彈

2019-07-13 23:11

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:23

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

兩輛賓士變一船煤礦 金正恩瞞天過海 戲耍五國

2019-07-18 10:00

不斷更新╱「涼宮春日的憂鬱」動畫工作室遭人縱火 33人死亡

2019-07-18 20:18

男童稱自己是黛妃轉世？ 細數身世嚇壞家人

2019-07-18 14:17

情侶做愛雙雙從9樓摔下 女當場死男沒事回派對繼續嗨

2019-07-18 12:13

影／日本京都動畫疑遭汽油縱火 工作室全毀近40傷傳數人罹難

2019-07-18 12:17

孤獨死悲劇！按時轉帳繳房租 老翁早已死逾十年成木乃伊

2019-07-18 16:45

日本京都動畫遭持汽油縱火 工作室全毀7到8人傷勢嚴重

2019-07-18 11:16

日警問縱火京都動畫動機 41歲嫌犯怒回：抄襲

2019-07-18 17:02

川普嗆聲重啟關稅戰 3,250億美元陸貨成箭靶

2019-07-18 01:33

眾院通過強烈譴責 川普竟樂不可支

2019-07-18 01:05

暴力鎮壓！青少年臉部中52發橡膠彈 16發在眼睛

2019-07-18 10:58

遭踢出F-35戰機計畫 土耳其要美國收回「無法修補」的錯誤

2019-07-18 09:05

新娘PO網問「伴娘服哪裡醜？」 留言一片倒：真心不騙醜到爆

2019-07-18 12:39

遭踢出F-35戰機計畫 土耳其聲明：請美國收回錯誤

2019-07-18 10:32

為找回愛犬他PO天價懸賞文 網友驚：找到就發大財了

2019-07-18 10:01

影／比金字塔還古老！耶路撒冷發現9千年前「大都市」

2019-07-18 13:10

「京都動畫」遭縱火死亡數恐達兩位數 動漫迷：動漫國殤日

2019-07-18 14:33

屍體突睜開眼想喝水 印度男「復活」嚇壞眾人

2019-07-18 15:03

糗！全球第一個推出5G國家 用戶卻喊難用

2019-07-18 22:22

此蟻非彼雨！英氣象雷達將蟻群誤為雲雨

2019-07-18 12:29

「現場很恐怖」日本京都動畫遭縱火 目擊者：聽到2-3次爆炸聲

2019-07-18 14:02

中美談判僵局 胡錫進：中方堅持三點立場

2019-07-18 17:41

影／超級監獄度餘生！大毒梟古茲曼恐「比死還慘」

2019-07-18 12:56

中國人縮手 海外買家買美國房產金額銳減36％

2019-07-18 08:28

少年派對強暴少女案 美法官稱：他來自好的家世背景 不該被判重刑

2019-07-18 15:19

貿易戰疑慮未除、企業財報好壞參半 美股走低

2019-07-18 07:07

驚天縱火至少16死 京都動畫曾收殺人郵件

2019-07-18 18:04

Netflix美國市場Q2意外流失訂戶 盤後股價大跌13%

2019-07-18 08:02

鮑爾一席話 加深降息預期

2019-07-18 00:25

少女舉假槍遭警察開槍擊斃 影片揭警上手銬才救人

2019-07-18 10:16

印尼正妹法官爆紅 超狂背景被起底

2019-07-18 21:57

11起反補貼措施 WTO裁決美違規 大陸有權報復

2019-07-18 00:48

制裁北韓出現大漏洞！揭露金正恩如何取得賓士豪車

2019-07-18 18:01

日韓貿易戰燒 產業恐受累

2019-07-18 01:40

孩子洗澡洗到鉛中毒？ 澳洲媽提醒小心家中浴缸

2019-07-18 14:48

華為移出黑名單 須美國國會批准

2019-07-18 01:32

京都動畫大火33死35傷 專家推論：爆燃助長火勢

2019-07-18 22:15

「涼宮春日的憂鬱」動漫工作室遭縱火 死亡增至27人

2019-07-18 18:20

「客戶」安全疑慮 美無人機技術供應商終止與大疆合作

2019-07-18 10:34

美認定大陸補貼 違反規定

2019-07-18 01:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top