糗！全球第一個推出5G國家 用戶卻喊難用

2019-07-18 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



英國金融時報報導，南韓今年4月成為全球第一個推出5G服務的國家，希望藉此改寫全球科技里程碑。但由於5G服務品質不佳，業者正面對愈來愈高的批評聲浪。

全球移動通信系統（GSM）數據顯示，南韓誇耀其5G滲透率世界最高，逾160萬用戶在6月底轉為5G，占目前全球5G用戶的77%。

由於政府慷慨補助和業者大力行銷，5G智慧型手機在南韓賣得很好，5G服務在南韓滲透得比4G還快。

美國推出5G服務的時間只比南韓慢了數小時，而南韓目前的5G用戶是美國的14倍。

南韓電信業者表示，5G的速度可達4G的100倍，但實際上並沒有真的達到標準。

分析師將5G服務品質不佳歸咎於全國基地台覆蓋率不足。鮮京證券分析師金永佑（譯音）表示：「基地台數量不足。業者必須盡快擴大設備投資，以解決問題。」

南韓政府估計，韓國電信（KT Corp）、鮮京電信（SK Telecom）和LG Uplus等業者，今年光是5G技術就投資至少26億美元（約合台幣780億元），因為南韓對5G寄予厚望，希望新科技能帶動資訊科技成長。

5G技術預期能提供更高水準的高速網路連線，實現更先進的資訊科技服務，例如人工智慧、自動化駕駛、虛擬實境（VR）和擴增實境（AR），但許多用戶對他們的5G使用經驗失望。

一名電信公司職員表示：「5G下載電影的速度確實有比4G手機快，但沒有達到我預期的速度，而且我在一些地方還遇到收訊問題。手機這麼貴，如果沒有太多特點，我看不出有什麼好處。」

電信業者正急於建造更多基地台和推出新的服務內容，以提升服務品質。政府資料顯示，業者在南韓境內建造大約6萬3千座基地台，但數量只有4G基地台的7%。

分析師表示，使用華為設備的LG Uplus推出5G服務後，增加在國內的市占率。但他們或許很快會面臨問題，因為美國正在施壓盟邦不要使用中國大陸的5G設備。

隨著三星8月打算推出5G旗艦螢幕摺疊機，智慧型手機製造商5G市場競爭預期下半年會加劇。