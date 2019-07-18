日媒：伊朗敦促日英德法等國勿參加美國籌組地中海聯盟

2019-07-18 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



美國擬招募有意願的同盟國，組建一支聯盟軍，在伊朗外海的荷莫茲海峽等海域展開巡邏，以確保荷莫茲海峽一帶海域民間船隻安全，將在19日與各國外交團舉行非公開會議。

日本媒體共同社獨家報導指出，18日從多名伊朗政府消息人士處獲悉，伊朗透過外交渠道告知日、英、德、法在內至少7個國家，「（此舉）對緩解波斯灣緊張局勢沒有幫助，伊朗不歡迎」，敦促各國不要參加。

報導指出，伊朗透國各國大使館等管道，口頭表達了伊朗的立場。據伊朗政府消息人士透露，已經告知的7個國家為日、英、法、德、土耳其、南韓與印度。伊朗迴避了使用「希望不要參加」有意願國家聯盟等直接表述，但稱有意願國家聯盟構想對海峽周邊穩定無益，表達了否定的態度。據稱，伊朗希望各國政府做出「正確的判斷」，敦促各國不要參加。

伊朗政府消息人士接受採訪時更表示，有意願國家聯盟構想「對伊朗領海穩定而言將成為威脅」、「在確保荷莫茲海峽安全上，不容外國勢力干涉」、「建議勿與美國步調一致」。

在美國有意願國家聯盟構想中，美國同盟國日本的應對成為焦點。日本是美國同盟國同時，與伊朗是傳統友好國家，是否加入對伊包圍網，日本恐將被迫做出艱難應對。日本政府目前為止政府立場主張透過外交努力緩解緊張局勢，防衛大臣岩屋毅至本周為止仍表示，現階段未考慮派遣自衛隊。